Palma mantiene 210 licencias temporales de taxi en temporada alta y fija los horarios y turnos a dos años vista

La Mesa del Taxi de Palma ha aprobado mantener en 210 las licencias temporales en temporada alta y ha dado luz verde al nuevo régimen de turnos y horarios de cara a los dos próximos años.

Objetivo de las decisiones

El objetivo de estas dos decisiones, según ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado, es reforzar la disponibilidad del servicio en las diferentes zonas de la ciudad.

Licencias temporales para la temporada veraniega 2026

Una de ellas ha sido mantener para la temporada veraniega de 2026 un total de 210 licencias temporales de taxi, las mismas que el año pasado. Su periodo de actividad será del 1 de mayo al 15 de octubre, si bien podrá ampliarse hasta el 31 de octubre.

La otra ha sido la aprobación del régimen de turnos y las condiciones de prestación del servicio de autotaxi para la temporada alta de 2026 y 2027.

Planificación a dos años vista

Es la primera vez que se incorpora una planificación a dos años vista, una cuestión que había solicitado el sector. El regidor de Movilidad, Toni Deudero, ha defendido que de este modo se garantizará que se cubran todas las zonas y las franjas horarias de la ciudad.

Durante el mes de marzo, cada licencia de autotaxi podrá prestar servicio con jornada diaria de 24 horas. El servicio se organizará en tres días consecutivos de trabajo y dos días consecutivos de libranza.

Además, entre las 22.00 horas del viernes y las 06.00 horas del sábado, entre las 22.00 horas del sábado y las 06.00 horas del domingo, así como en vísperas de festivo entre las 22.00 y las 06.00 horas del día siguiente, los taxis podrán prestar servicio sin restricción.

En el mes de abril también se establece jornada diaria de 24 horas, con un régimen de cuatro días consecutivos de trabajo y un día de libranza. Se mantienen las mismas excepciones de fin de semana y vísperas de festivo, especialmente con motivo de la Semana Santa.

Por otro lado, del 1 de mayo al 31 de octubre se establece el régimen de libre actividad, en línea con el decreto autonómico que regula el servicio de taxi y con el objetivo de "favorecer la libertad" del sector durante la temporada alta.

Restricciones geográficas rotatorias

No obstante, entre mayo y octubre se aplicará un sistema obligatorio de restricciones geográficas rotatorias para el inicio de servicio, con el fin de garantizar una cobertura equilibrada en las diferentes zonas del municipio.

Estas restricciones afectan a los servicios con origen en el aeropuerto, el puerto y las zonas de Can Pastilla y Playa de Palma, estableciéndose semanas rotatorias en las que determinadas licencias no podrán iniciar servicio en estos puntos estratégicos, asegurando así que también haya taxis disponibles en los barrios y en el centro de la ciudad.

Esta medida, según ha indicado el Ayuntamiento, permitirá que una quinta parte de la flota tenga que hacer cinco días consecutivos de servicio en la ciudad.

"Damos estabilidad y previsión al sector, atendiendo una demanda de los profesionales, y al mismo tiempo garantizamos un servicio de taxi equilibrado, con cobertura en toda la ciudad y adaptado a las necesidades reales de Palma".