Palma agiliza las licencias urbanísticas en zonas inundables: Estos son los cambios más destacados

El Ayuntamiento de Palma y la dirección general de Recursos Hídricos han alcanzado un acuerdo de coordinación destinado a agilizar la tramitación de licencias urbanísticas en zonas con riesgo de inundación, garantizando el cumplimiento de la normativa hidráulica vigente.

Según ha explicado el concejal de Urbanisme, Óscar Fidalgo, este nuevo marco de colaboración permitirá reducir significativamente los plazos administrativos, que en algunos casos se habían extendido hasta los dos años.

Con el acuerdo, se elimina el trámite de autorización previa, recuperando la declaración responsable como fórmula administrativa. A partir de ahora, la tramitación se iniciará junto con la solicitud de licencia, permitiendo que el promotor presente ante la dirección general la declaración responsable y, ante el Ayuntamiento, el justificante de registro de entrada junto con el anexo de cumplimiento normativo.

El Ayuntamiento de Palma podrá así revisar la documentación y emitir los informes pertinentes sin necesidad de esperar una autorización expresa de Recursos Hídricos. Esta medida, según la interpretación del consistorio, acelera el proceso y aporta mayor seguridad jurídica tanto para los promotores como para la Administración.

La nueva vía de tramitación será aplicable a los nuevos expedientes y a los que ya se encuentran en curso, afectando a un total de unos 350 expedientes urbanísticos. Con este acuerdo, Palma avanza hacia una gestión urbanística más ágil, eficiente y coordinada, reforzando la cooperación entre administraciones en materia de ordenación del territorio y gestión de riesgos hídricos.