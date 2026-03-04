Mercedes Celeste desvincula su relevo de Función Pública del Plan de Ordenación de la Policía Local

Mercedes Celeste ha negado este miércoles que su relevo del área de Función Pública haya tenido relación con el atasco del Plan de Ordenación de la Policía Local. La regidora ha sido reemplazada por Llorenç Bauzá, que también se ha puesto al frente de Seguridad Ciudadana.

"Ha sido una decisión consensuada y conversada durante semanas con el alcalde [Jaime Martínez]. Yo tenía tres áreas, Función Pública, Hacienda y Contratación y Patrimonio, pero consideramos que había llegado el momento de centrarme en temas de Patrimonio, que son muy importantes", ha señalado la concejala.

"Entiendo y asumía que habría revuelo, pero ahora me quiero enfocar en esto. Es mi obligación y así es como también lo ha valorado el alcalde", ha subrayado Celeste que, en todo caso, ha desvinculado este cambio a la no aprobación del Plan de Ordenación y las protestas de los sindicatos policiales. "En lo que a mí respeta, no tiene nada que ver. Eso no quiere decir que el Plan de Ordenación llegó a una situación que jurídicamente no tenía salida", ha afirmado la regidora.

"Estamos haciendo un traspaso ordenado y consensuado. Y colaboraré en todo lo que haga falta", ha indicado Celeste.

Una "auditoría demoledora" sobre Patrimonio

La concejala justificado la necesidad de poner el foco en Patrimonio en una "auditoría demoledora" que realizó una empresa contratada en 2024 para analizar la situación de este departamento. Asimismo, ha indicado que se ha llevado a cabo una reorganización interna porque "el Ayuntamiento tenía una estructura anticuada".

Del mismo modo, ha indicado que se ha dado cumplimiento a la Ley de Contratos de la Administraciones Públicas corrigiendo la "anomalía absoluta" de que ella fuera la presidenta de la Mesa de Contratación municipal.