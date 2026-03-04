Enfado mayúsculo de Cort con la PAH por animar a los afectados por el desalojo de la antigua cárcel de Palma a resistir: "Son unos irresponsables"

La guerra política en la antigua cárcel de Palma se recrudece. El Ayuntamiento de Palma rebate la llamada a las trincheras por parte de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Junto a varios abogados, la PAH mantuvo esta mañana una reunión con los afectados por el desalojo de la prisión, en la que se les ofreció asesoramiento jurídico y organizativo, haciendo hincapié en resistir ante lo que consideran una guarrada" por parte del Consistorio.

El Ayuntamiento ha mostrado su enfado a través de un comunicado y ha condenado estas manifestaciones, tildándolas de "irresponsables". "Consideramos una irresponsabilidad absoluta animar a estas personas a permanecer en un espacio inseguro e insalubre, desoyendo los informes técnicos y el criterio de los profesionales que velan por la seguridad pública", ha señalado el primer teniente de alcalde, Javier Bonet.

Si bien el recinto municipal ha estado ocupado durante años, Bonet ha subrayado que en los últimos meses se ha detectado un cambio en la convivencia y en el perfil de los ocupantes, que ha derivado en un aumento progresivo de incidentes y conflictividad. Cort afirma estar avalado por los informes técnicos elaborados por Bomberos de Palma, Policía Local y Urbanismo, que advierten de un riesgo real y creciente tanto para quienes permanecen en el interior como para los servicios de emergencia que deben intervenir ante cada incidente.

Estos documentos constatan, por un lado, la grave situación de insalubridad del recinto, con acumulación de basuras y residuos que ha favorecido la proliferación de ratas y plagas; y por otro, el elevado riesgo de incendio, tanto por los numerosos fuegos contabilizados como por la propia configuración estructural del edificio.

"Al tratarse de un antiguo recinto penitenciario, su diseño con compartimentaciones dificulta las evacuaciones y complica las intervenciones de los servicios de emergencia", ha explicado Bonet.

Manu Mielniezuk

Bonet ha señalado que "mensajes como los emitidos hoy no solo ignoran la realidad objetiva del riesgo, sino que ponen en peligro tanto a quienes residen en el recinto como a los trabajadores de emergencias que deben intervenir ante cada incidente".

“Animar a resistir en estas condiciones es irresponsable y contrario al deber de proteger la vida y la integridad de las personas”, ha sentenciado el regidor que también ha desmentido las acusaciones de la PAH sobre la supuesta existencia de medio centenar de personas no censadas por parte del Ayuntamiento.

Para finalizar, Bonet ha invitado a la PAH a colaborar de manera "responsable": "Si quieren ayudar de verdad a estas personas, lo que corresponde es colaborar en la búsqueda de soluciones habitacionales y en el acompañamiento social, no animarlas a permanecer en un espacio que presenta riesgos evidentes e insalubridad. Invitar a resistir en estas condiciones no es defender derechos, es asumir un riesgo inaceptable con su seguridad".