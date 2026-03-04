Denuncian la aparición de deshechos procedentes de la limpieza de torrentes en un solar de Palma

El PSOE de Palma ha registrado una pregunta oral para la Junta Municipal del Distrito de Llevant en relación a movimientos de tierra y el relleno de un solar en Son Gual, situado en el carrer Pierre Lavedan, número 5. Según expone el grupo municipal socialista, en la parcela se aprecian "signos visibles" de un relleno con material que, según vecinos, procede de la limpieza de torrentes.

En la zona, añaden, se observan "cañas y otros restos vegetales".

El PSOE alerta además de que, durante los trabajos, "se produjeron malos olores" y se habría detectado "la aparición de plagas de ratas", según la información trasladada al grupo por residentes del entorno.

Supervisión de Medio Ambiente

Ante esta situación, los socialistas preguntan al Ayuntamiento de Palma si los trabajos de traslado y posterior allanado del material fueron ejecutados u ofrecidos por servicios municipales y, en caso contrario, si fueron supervisados por el departamento de Medio Ambiente o por el área de Infraestructuras.

También solicitan aclaraciones sobre el origen del material: si procede efectivamente de la limpieza de torrentes y, de ser así, si corresponde a un torrente urbano o rural. Por último, el PSOE reclama saber si el material "ha sido debidamente examinado para certificar la ausencia de contaminantes".