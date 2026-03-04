Cort solo dispone de alojamientos "temporales" para los ocupantes de la cárcel y vuelve a pedir ayuda a entidades y ciudadanos

El Ayuntamiento de Palma solo puede ofrecer alojamientos "temporales" a los ocupantes de la antigua cárcel que decidan marcharse "voluntariamente". La portavoz Mercedes Celeste ha señalado que Cort no tiene recursos habitacionales a largo plazo para los doscientos residentes del recinto que próximamente serán desalojados, por lo que ha hecho un llamamiento a entidades y ciudadanos para que "ayuden".

"El Consistorio no dispondrá de espacios para más de doscientas personas. Pero si deciden irse voluntariamente, el Ayuntamiento pondrá todos los medios para darles un acogimiento temporal", ha indicado la regidora. "En paralelo, pedimos a quienes tengan alojamientos para estas personas, que nos puedan ayudar. Recuerdo que se ha habilitado el correo electrónico allotjamentbenestar@palma.es para que entidades y particulares con recursos los pongan a disposición del Ayuntamiento", ha manifestado Celeste.

"Todos los canales están abiertos"

Esta mañana, ha precisado regidora, todavía no se había recibido ninguna comunicación a este correo. "Tampoco hemos tenido ninguna comunicación después del llamamiento que hicimos hace unos días al Obispado y al Estado. Pero todos los canales siguen abiertos y toda ayuda será bienvenida", ha añadido. Hay que recordar que la semana pasada Cort pidió al Obispado, al Ejército y a la Autoridad Portuaria que faciliten los recursos habitacionales que puedan tener.

Cort inició hace una semana el proceso para la recuperación posesoria del inmueble argumentando que los 206 residentes que ha censado viven en condiciones de insalubridad y corren un riesgo serio de ser víctimas de incendios. Los afectados tienen cinco días para presentar alegaciones y otros cuatro para irse voluntariamente.

En caso de que no lo hagan, el Ayuntamiento pedirá una orden judicial.