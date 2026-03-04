Cerrada la OAC de Son Moix de Palma por una fuga de agua del aire acondicionado

El Ayuntamiento de Palma cerró el pasado viernes la Oficina de Atención a la Ciudadanía de Son Moix por una fuga de agua en el sistema de climatización. El Consistorio espera que la avería esté solucionada en los próximos días. Mientras tanto, tres de los cuatro trabajadores de esta OAC (uno está de vacaciones) han sido reubicados en Sant Ferran.

"El martes el equipo de Infraestructuras acudió para evaluar los daños. Se trata de una reparación menor en el sistema de climatización y la previsión es que en el plazo de una semana Infraestructuras lo deje solucionado", subrayan en el Consistorio.

Un cartel en la puerta de la OAC de Son Moix advierte de su clausura "hasta nuevo aviso". También hay otro letrero que recuerda que las duchas de la tercera planta del polideportivo están cerradas por una avería. Estos servicios llevan más de diez meses inoperativos por una fuga de agua ocurrida en abril del año pasado.