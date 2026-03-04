El Ayuntamiento de Palma invertirá más de 780.000 euros en reformar los 'casals de barri' de Establiments y Can Pastilla

El Ayuntamiento de Palma invertirá más de 780.000 euros en reformar los 'casals de barri' de Establiments y de Can Pastilla.

En la Junta de Gobierno celebrada este miércoles se ha aprobado de forma inicial el proyecto básico, de ejecución y de actividades del primero, que se ubicará en el edificio que antiguamente albergaba la biblioteca, y el expediente de contratación del proyecto de obras para la rehabilitación del segundo.

La portavoz del equipo de gobierno, Mercedes Celeste, ha explicado en una rueda de prensa que el 'casal de barri' de Establiments se someterá a una renovación integral y a una redistribución de los espacios para adaptarlo a la normativa en materia de accesibilidad.

Están previstos refuerzos en la cimentación, la sustitución parcial del forjado, la construcción de una nueva escalera, la mejora de los elementos envolventes y la sustitución de la cubierta.

El presupuesto estimado de estas actuaciones es de 329.000 euros y las obras podrían empezar a finales de este 2026. El 'casal de barri' estará ubicado en la plaza de la Inmaculada, que también será objeto de renovación.

El de Can Pastilla, por su parte, tendrá un presupuesto base de licitación de 454.000 euros y un plazo de ejecución previsto de seis meses.

El objetivo de las obras será adecuar el inmueble para que pueda ser destinado a usos sociculturales con una mejora de su funcionalidad, accesibilidad y eficiencia.

Se renovarán las instalaciones, se mejorarán las condiciones térmicas y se reorganizarán los accesos y los baños para garantizar su accesibilidad universal.

También se adecuara el espacio exterior, actualmente dedicado al aparcamiento de vehículos, para que se puedan celebrar actividades deportivas y al aire libre.