Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cierre AgamaDesalojo antigua cárcelIncendio AvenidasVelero encallado Son ServeraConflicto EEUU IránEl Tiempo Mallorca
instagramlinkedin

Los antiguos propietarios del Metropolitan reclaman al Ayuntamiento de Palma ocho mil euros de IBI

Argumentan que el Cort debe pagar la parte proporcional de este impuesto a partir de marzo, cuando formalizó la compra del inmueble

Su reclamación ha sido desestimada: "Técnicamente es imposible"

Los antiguos cines serán un equipamiento multiservicios.

Los antiguos cines serán un equipamiento multiservicios. / Bernardo Arzayus

Jaume Bauzà

Jaume Bauzà

Palma

Los antiguos propietarios del Metropolitan, los cines que el Ayuntamiento de Palma compró el pasado marzo, reclaman al Consistorio el pago de unos ocho mil euros en concepto de IBI. Argumentan que Cort debe hacerse cargo de la parte de este impuesto municipal a partir de ese mes, cuando se convirtió a todos los efectos en titular del inmueble. Sin embargo, su reclamación ha sido desestimada.

"Como que el Metropolitan se adquirió en marzo, la anterior propiedad pidió que ellos pagasen una parte y el Ayuntamiento la otra. Pero eso técnicamente es imposible. El IBI tiene que abonarlo la persona que tiene el inmueble en el momento en el que el Ayuntamiento factura el IBI. Y en este caso les corresponde a ellos", ha manifestado este miércoles la portavoz de Cort, Mercedes Celeste.

"Les hemos contestado que eso no se podía incluir en la escritura de compraventa y que el Ayuntamiento no se puede hacer cargo", ha añadido.

Espacio multiusos

El Consistorio compró el Metropolitan para convertirlo en un espacio multiusos que debe compensar el déficit de equipamientos que sufre Pere Garau. El año pasado convocó un concurso de ideas para elegir un proyecto que desarrolle este futuro equipamiento.

Noticias relacionadas

Entre los usos previstos se encuentra una nueva comisaría de la Policía Local, una Unidad Básica de Salud, una Oficina de Atención a la Ciudadanía, una biblioteca municipal, un casal de barrio, espacios para personas mayores y un centro de día.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  • IBI
  • Palma
  • Ayuntamiento de Palma
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Aldi construirá un supermercado de 3.500 metros cuadrados en el barrio de Nou Llevant de Palma
  2. Cerrado, deteriorado y sin fecha de apertura: Cort sigue sin definir el futuro de la pasarela de Son Forteza
  3. Un fondo de inversión compra un edificio en Palma y deja a cuatro familias al borde del desahucio
  4. Sale a concurso la explotación y gestión del veterano Bar Marítimo de Palma, que volverá a abrir con dos terrazas
  5. Así ha cambiado la Fira del Ram en Palma: de la Rambla a Son Fusteret
  6. Denuncia que una inmobiliaria le obligó a pagar 14.000 euros por adelantado para alquilar un piso en Palma
  7. Lo que esconde por dentro el edificio de Gesa en el Paseo Marítimo de Palma
  8. Los visitantes del edificio de Gesa de Palma: 'Nos gustaría que fuera útil para la ciudadanía

Los antiguos propietarios del Metropolitan reclaman al Ayuntamiento de Palma ocho mil euros de IBI

Los antiguos propietarios del Metropolitan reclaman al Ayuntamiento de Palma ocho mil euros de IBI

La PAH y Podemos animan a los afectados por el desalojo de la antigua cárcel de Palma a resistir: "No os pueden echar mañana"

La PAH y Podemos animan a los afectados por el desalojo de la antigua cárcel de Palma a resistir: "No os pueden echar mañana"

Son Reus ofrece en adopción 50 perros rescatados el mes pasado en una finca de Palma

Son Reus ofrece en adopción 50 perros rescatados el mes pasado en una finca de Palma

Palma mantiene 210 licencias temporales de taxi en temporada alta y fija los horarios y turnos a dos años vista

Palma mantiene 210 licencias temporales de taxi en temporada alta y fija los horarios y turnos a dos años vista

Cort solo dispone de alojamientos "temporales" para los ocupantes de la cárcel y vuelve a pedir ayuda a entidades y ciudadanos

Cort solo dispone de alojamientos "temporales" para los ocupantes de la cárcel y vuelve a pedir ayuda a entidades y ciudadanos

Estas son las ofertas virales de Lidl en Mallorca que todo el mundo busca esta semana: el robot de cocina más vendido de Europa y otros productos con hasta un 69% de descuento

Estas son las ofertas virales de Lidl en Mallorca que todo el mundo busca esta semana: el robot de cocina más vendido de Europa y otros productos con hasta un 69% de descuento

Aldi construirá un supermercado en el barrio de Nou Llevant de Palma

Cerrada la OAC de Son Moix de Palma por una fuga de agua del aire acondicionado

Tracking Pixel Contents