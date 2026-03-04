Los antiguos propietarios del Metropolitan reclaman al Ayuntamiento de Palma ocho mil euros de IBI

Los antiguos propietarios del Metropolitan, los cines que el Ayuntamiento de Palma compró el pasado marzo, reclaman al Consistorio el pago de unos ocho mil euros en concepto de IBI. Argumentan que Cort debe hacerse cargo de la parte de este impuesto municipal a partir de ese mes, cuando se convirtió a todos los efectos en titular del inmueble. Sin embargo, su reclamación ha sido desestimada.

"Como que el Metropolitan se adquirió en marzo, la anterior propiedad pidió que ellos pagasen una parte y el Ayuntamiento la otra. Pero eso técnicamente es imposible. El IBI tiene que abonarlo la persona que tiene el inmueble en el momento en el que el Ayuntamiento factura el IBI. Y en este caso les corresponde a ellos", ha manifestado este miércoles la portavoz de Cort, Mercedes Celeste.

"Les hemos contestado que eso no se podía incluir en la escritura de compraventa y que el Ayuntamiento no se puede hacer cargo", ha añadido.

Espacio multiusos

El Consistorio compró el Metropolitan para convertirlo en un espacio multiusos que debe compensar el déficit de equipamientos que sufre Pere Garau. El año pasado convocó un concurso de ideas para elegir un proyecto que desarrolle este futuro equipamiento.

Entre los usos previstos se encuentra una nueva comisaría de la Policía Local, una Unidad Básica de Salud, una Oficina de Atención a la Ciudadanía, una biblioteca municipal, un casal de barrio, espacios para personas mayores y un centro de día.