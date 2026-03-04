Amplían la red para solicitar la Tarjeta Única con nuevos puntos en la OAC de Cort y en PalmaActiva

A partir de este miércoles ya se puede solicitar cita previa para tramitar la nueva Tarjeta Única en la Oficina de Atención a la Ciudadanía (OAC) de Cort y en las oficinas de PalmaActiva, nuevos puntos de emisión habilitados por la Empresa Municipal de Transports (EMT) para facilitar la transición al nuevo sistema de transporte público integrado.

En concreto, se han habilitado dos puntos de atención en la OAC de Cort y otros dos en PalmaActiva, además de una persona adicional destinada a cubrir posibles bajas y vacaciones, "garantizando la continuidad del servicio y reduciendo los tiempos de espera", ha informado Cort.

Estos espacios se suman a los ya disponibles en la estación Intermodal, la Oficina de Atención al Cliente de la EMT, las oficinas de la red TIB en Alcúdia, Inca y Manacor, así como las oficinas municipales de los ayuntamientos de Calvià, Llucmajor y Marratxí

Seiscientas citas más cada semana

Con la apertura de los puntos de atención en Cort y PalmaActiva, se añaden aproximadamente 640 citas semanales. En conjunto, el total de citas disponibles en los distintos puntos de Palma para tramitar la Tarjeta Única asciende a 6.621. Por otro lado, desde la EMT se recuerda la importancia de cancelar la cita en caso de no poder asistir, facilitando así la gestión de turnos. Igualmente, cabe resaltar que las personas mayores de 65 años pueden tramitar su tarjeta sin necesidad de cita previa.

El proceso de refuerzo de citas se enmarca en la implantación de la Tarjeta Única, que permitirá viajar con un único título en tren, metro, bus interurbano de la red TIB y bus urbano de la EMT.

En este sentido, a partir del próximo mes de abril, la Tarjeta Ciudadana dejará de ser válida como título de transporte en los autobuses urbanos de Palma.

Este mismo miércoles la Junta de Govern ha aprobado la finalización de los convenios intermunicipales vinculados a la Tarjeta Ciudadana, con motivo de la puesta en marcha de la nueva Tarjeta Única. Esta permitirá viajar por toda la isla de Mallorca con un único título de transporte, unificando así el sistema y facilitando su uso a todos los ciudadanos.

El Ayuntamiento de Palma y el Govern balear iniciaron en octubre un periodo de transición para facilitar este cambio. Así, cabe recordar que los usuarios de la Tarjeta Ciudadana que no disponen de Tarjeta Intermodal deben solicitar la nueva tarjeta de forma gratuita en cualquiera de los puntos habilitados. Las personas que ya cuentan con Tarjeta Intermodal no tienen que realizar ningún trámite, ya que esta seguirá siendo plenamente válida.

La Tarjeta Ciudadana continuará vigente para otros servicios municipales, como la identificación para la expedición del certificado de residencia para viajes o para funciones relacionadas con la gestión de residuos, como la apertura de los contenedores marrones destinados a materia orgánica.

Refuerzo en la estación Intermodal

Para mejorar el servicio, desde el pasado mes de enero también se puso en marcha una nueva sala centralizada en la estación Intermodal, duplicando la capacidad de atención y el número de citas disponibles. La sala dispone de 10 puntos de atención —cinco gestionados por el Consorcio de Transportes de Mallorca y cinco por personal de la EMT— y ha supuesto la incorporación de 10 trabajadores para reforzar el servicio.

Gracias a esta ampliación, las citas semanales en la estación Intermodal han pasado de más de 2.000 a más de 5.000, con un incremento aproximado de 400 citas adicionales por día.

Asimismo, la Tarjeta Única puede solicitarse de forma telemática a través de la Sede Electrónica de la CAIB.

La implantación de la Tarjeta Única es fruto del convenio de colaboración firmado en noviembre de 2024 entre el Govern y el Ajuntament para la integración tecnológica y tarifaria de las redes TIB y EMT.

"Con esta medida se avanza en la modernización del transporte público, en la mejora tecnológica y en la coordinación entre administraciones, facilitando la movilidad y ofreciendo un servicio más ágil, cómodo y accesible a los ciudadanos", destaca el Consistorio.