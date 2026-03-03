Vox Palma denuncia que el Ayuntamiento exija el catalán para examinarse del carné de taxista

El grupo municipal Vox Palma ha denunciado este martes que el Ayuntamiento de Palma exija la acreditación de conocimientos de catalán en la convocatoria del examen para obtener el carné de taxista, una prueba que se celebra dos veces al año, en noviembre y en febrero.

El portavoz, Fulgencio Coll, ha detallado los documentos y vías previstas para justificar ese requisito lingüístico. "Se pide poseer el certificado oficial de la Dirección General de Política Lingüística, el título de ESO o Bachillerato homologado que acredite el nivel requerido, u otros títulos o diplomas oficiales reconocidos", ha afirmado. También ha indicado que se contempla "la superación de una prueba de comprensión oral organizada por el propio Ayuntamiento".

Una "exclusión"

Vox Palma sostiene que la exigencia del catalán supone "una exclusión y una discriminación" para quienes aspiran a trabajar en el sector. "¿Acaso pedimos el requisito de castellano? Con esta criba se niega el acceso a profesionales perfectamente cualificados para prestar este servicio", ha añadido Coll.

La formación ha concluido que este requisito "no responde a una necesidad real" y lo ha atribuido a "una decisión de carácter ideológico". "Desde Vox denunciamos la exigencia del catalán en el examen para carné de taxista", ha subrayado el grupo municipal en un comunicado.