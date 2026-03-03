Palma reactiva la campaña contra la procesionaria: qué hacer si encuentras orugas o nidos

Con la llegada de las semanas de mayor actividad de la procesionaria del pino, el Ajuntament de Palma ha reactivado la campaña preventiva para reducir la presencia de esta plaga en los espacios públicos de la ciudad. El consistorio ha comenzado a aplicar tratamientos de endoterapia, un sistema que actúa desde el interior del árbol mediante inyecciones en el tronco, lo que permite combatir la plaga sin fumigaciones aéreas y con menor impacto ambiental. El objetivo es frenar la proliferación de orugas en parques, zonas verdes y entornos escolares donde la presencia de pinos es habitual.

Riesgos para la salud: irritaciones y alergias

La procesionaria puede provocar irritaciones cutáneas, oculares y reacciones alérgicas, debido a los pelos urticantes que recubren las orugas. El riesgo aumenta en el caso de niños y animales domésticos, especialmente perros, que pueden sufrir inflamaciones graves si las tocan o las ingieren.

No es necesario el contacto directo para que se produzca reacción, ya que los pelos pueden desprenderse y quedar suspendidos en el aire o depositados en el suelo. En caso de contacto con una oruga, se dede lavar la zona afectada con suero o agua bicarbonatada, evitando siempre frotar, y si nuestra mascota ingiere un ejemplar, acudir rápidamente al veterinario, evitando provocarle el vómito.

Qué hacer si ves procesionaria en Palma

Ante la detección de orugas o nidos en la vía pública, el consistorio insiste en seguir una serie de recomendaciones básicas para evitar incidentes. Es fundamental no tocar las orugas ni los bolsones blancos que se observan en las copas de los pinos, así como no manipular las bolsas o collarines instalados en algunos árboles, ya que forman parte del sistema de control de la plaga.

También se recomienda extremar la vigilancia sobre niños y mascotas en zonas con pinos, especialmente en parques y áreas ajardinadas.

En caso de detectar presencia de procesionaria en espacios públicos de Palma, el Ajuntament pide comunicarlo llamando al 010, el teléfono municipal de atención ciudadana, para que los servicios correspondientes puedan actuar.