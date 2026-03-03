La PAH asesorará a los afectados para que presenten alegaciones

La Policía Local de Palma continuó ayer entregando a los residentes de la antigua cárcel las notificaciones para que la desalojen de manera voluntaria. Estos 206 ocupantes, según el censo realizado por los agentes la semana pasada, tienen cinco días para presentar alegaciones desde el momento en el que reciban el expediente.

Superado ese plazo, los afectados tendrán cuatro días para abandonar el recinto por propia voluntad. En caso contrario, el Ayuntamiento pedirá una orden desahucio por la vía judicial.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) asesorará a los que lo deseen en la redacción de sus alegaciones. Argumentarán que no pueden ser expulsados de las instalaciones sin tener antes una alternativa habitacional. Cort ha pedido ayuda al Obispado, al Ejército y a la Autoridad Portuaria para que ofrezcan viviendas.