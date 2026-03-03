Més per Palma acusa a PP y Vox de abrir la puerta a la desaparición de la industria en los polígonos de Palma

Més per Palma ha denunciado este martes la "transformación silenciosa, pero devastadora" de los polígonos industriales de la ciudad y ha advertido de la pérdida progresiva de actividad productiva en estos espacios. Según la formación, donde antes había usos industriales, "hoy proliferan gimnasios, pistas de pádel, centros religiosos, restaurantes, concesionarios y, incluso, oficinas públicas", una sustitución que, a su juicio, constituye "una amenaza directa a la industria local y a la diversificación económica de Palma".

La portavoz de Més per Palma, Neus Truyol, ha alertado de las consecuencias de esta dinámica: "Si dejamos morir los polígonos, dejamos morir la industria. Y sin industria, Palma queda condenada al monocultivo turístico y a la precariedad".

Més per Palma ha instado al equipo de gobierno del PP a adoptar medidas normativas claras para limitar, en suelo calificado como industrial, aquellas actividades que no sean propiamente industriales o complementarias. El objetivo, sostiene la formación, es frenar la concesión de permisos que "desvirtúan" la función original de estos espacios y garantizar que su uso principal sea realmente industrial.

Además, Més propone coordinar a las administraciones municipal, insular y autonómica para impulsar una colaboración público-privada que permita crear "parcelas y naves modulares adaptadas a las necesidades reales de las microempresas y las pequeñas industrias".

La formación también reclama potenciar la creación de nuevos servicios y equipamientos en los barrios bajo un modelo de ciudad de proximidad: "la ciudad de 15 minutos", para reducir la presión de actividades terciarias sobre el suelo industrial.

Truyol ha insistido en que "los polígonos no deberían ser centros comerciales" y ha ejemplificado: "Los herreros, por ejemplo, por la logística que necesitan, tienen que estar en un polígono, no dentro de barrios donde crean molestias a los vecinos". En cambio, ha defendido que "las oficinas, los gimnasios y los restaurantes tienen que estar cerca de donde vive la gente. Tienen que dar servicios a los barrios".

Precios al alza y dificultades para la actividad productiva

Més per Palma atribuye la progresiva ocupación de los polígonos por usos no industriales a un "incremento sostenido" de los precios de compra y alquiler de parcelas y naves, lo que —según sostiene— dificulta cada vez más el acceso de las pequeñas y medianas empresas con actividad productiva.

La formación ha señalado también la responsabilidad política de PP y Vox. Més recuerda que la normativa aprobada en la legislatura 2019-2023 establecía que "al menos un 55% del uso de los polígonos debe ser industrial", pero denuncia que en el último pleno Vox presentó una propuesta para eliminar esa condición y que el PP le dio apoyo.

Para la portavoz ecosoberanista, esta decisión marca "un punto de inflexión peligroso": "No se puede hablar de reducir la dependencia turística mientras se ataca la continuidad de la industria productiva". Truyol ha rematado su crítica con un mensaje político: "O defendemos la industria con hechos, o nos quedamos con las políticas especulativas que impulsa el alcalde Martínez".