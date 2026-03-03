Cort reconstruye un tramo del muro de marés del torrente de sa Riera de Palma

El Ayuntamiento de Palma está llevando a cabo los trabajos de reconstrucción de un tramo del muro de marés situado en la calle de Jesús, junto al torrente de sa Riera. La actuación, que está siendo ejecutada por el servicio de Vialidad del área de Infraestructuras, Accesibilidad y Polígo y Polígonos Industriales, se ha puesto en marcha con carácter inmediato con el objetivo de restituir esta parte del muro y garantizar las adecuadas condiciones de seguridad en la zona.

Los trabajos contemplan la reconstrucción de un total de 51 metros lineales de muro mediante la colocación de piedra de marés nueva, del mismo tipo y con las mismas características que la existente, respetando la estética original y asegurando su correcta integración en el entorno urbano.

El presupuesto total de la intervención asciende a 52.014 euros, y está previsto que las actuaciones concluyan en un plazo de dos semanas.