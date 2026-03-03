Controles policiales especiales durante la celebración de la Diada de Balears en Palma

La Policía Local de Palma mantuvo un dispositivo especial de vigilancia durante la celebración de la Diada de Balears. Los agente inspeccionaron las paradas de comida y e interpusieron diversas sanciones por tocar música sin licencia y por la venta ambulante de bebidas.

Según informan fuentes policiales, los agentes de la Patrulla Verde (UVMA), con el apoyo de otras unidades realizaron un dispositivo especial de vigilancia y control durante los días de la celebración de los actos conmemorativos de la Diada de les Illes Balears en la zona centro de la ciudad.

El operativo se centró en supervisar que las paradas y establecimientos cumplieran la normativa de forma correcta. En este sentido, los agentes inspeccionaron varios puestos de degustación de producto local e instaron a los responsables a sustituir los vasos de cristal por recipientes biodegradables, con el fin de evitar riesgos y garantizar la higiene en la vía pública.

De igual modo, la Policía Local intervino en el Paseo Sagrera ante una persona que realizaba una actividad musical sin el permiso necesario, por lo que se levantó un acta por ejercer una actividad sin licencia municipal. También se actuó en el parque de la Faixina, donde se detectó un puesto de venta ambulante no autorizado.

Durante la celebración de los conciertos, se actuó contra la venta ambulante de bebidas. Esta intervención se saldó con la confección de tres actas y la incautación de 72 latas y un carrito de compra. En cuanto al tráfico, se interpusieron dos denuncias a vehículos estacionados en zona peatonal en la plaza de la Porta de Santa Catalina.

Los agentes supervisaron el cese de las actividades musicales y el cierre de las casetas de feria, sin ninguna incidencia.