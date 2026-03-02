Hartazgo de los usuarios del párking de la calle Manacor por la continuada presencia de toxicómanos y personas sin techo

Los usuarios del aparcamiento de la calle Manacor denuncian que la situación de inseguridad continúa igual pese a que el Ayuntamiento de Palma se comprometió a solucionarlo. Señalan que la instalación sigue siendo utilizada por toxicómanos y personas sin techo, que aprovechan cualquier rincón para dormir.

Para poner de manifiesto la gravedad de la situación, estos usuarios muestran una imagen reciente en la que aparece una mujer sentada en unas escaleras con manchas de sangre a su alrededor. En un video, se ven a dos personas durmiendo en sacos de dormir.

Una mujer en la escalera del aparcamiento con sangre. / DM

Expresan su hartazgo porque hace tres semanas Cort se comprometió a aumentar la seguridad en el aparcamiento y establecer un control de acceso para impedir el paso de personas ajenas al aparcamiento. Del mismo modo, el Consistorio indicó que ya había instalado varias cámaras de videovigilancia.

Presencia de heroinómanos

Hace tiempo que los habitáculos que dan acceso a las escaleras del parking desde el cercano parque Wifi llevan años siendo utilizadas como refugio por indigentes, pero en el último año se ha detectado la presencia de heroinómanos. En este sentido, vecinos y usuarios piden al Ayuntamiento que contrate vigilancia privada, algo que el Consistorio les prometió considerar.