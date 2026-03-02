Hartazgo de los usuarios del párking de la calle Manacor por la continuada presencia de toxicómanos y personas sin techo
Los usuarios de esta instalación lamentan que sigue la inseguridad pese a que el Ayuntamiento se comprometió a solucionarlo
Los usuarios del aparcamiento de la calle Manacor denuncian que la situación de inseguridad continúa igual pese a que el Ayuntamiento de Palma se comprometió a solucionarlo. Señalan que la instalación sigue siendo utilizada por toxicómanos y personas sin techo, que aprovechan cualquier rincón para dormir.
Para poner de manifiesto la gravedad de la situación, estos usuarios muestran una imagen reciente en la que aparece una mujer sentada en unas escaleras con manchas de sangre a su alrededor. En un video, se ven a dos personas durmiendo en sacos de dormir.
Expresan su hartazgo porque hace tres semanas Cort se comprometió a aumentar la seguridad en el aparcamiento y establecer un control de acceso para impedir el paso de personas ajenas al aparcamiento. Del mismo modo, el Consistorio indicó que ya había instalado varias cámaras de videovigilancia.
Presencia de heroinómanos
Hace tiempo que los habitáculos que dan acceso a las escaleras del parking desde el cercano parque Wifi llevan años siendo utilizadas como refugio por indigentes, pero en el último año se ha detectado la presencia de heroinómanos. En este sentido, vecinos y usuarios piden al Ayuntamiento que contrate vigilancia privada, algo que el Consistorio les prometió considerar.
- Min Wei, empresario en Mallorca: "Mi hijo habla mejor catalán que muchos compañeros suyos"
- Viviendas de precio limitado en Palma: los pisos que ocuparán el antiguo local de Recambios Martínez estarán listos en agosto
- Un fondo de inversión compra un edificio en Palma y deja a cuatro familias al borde del desahucio
- Sale a concurso la explotación y gestión del veterano Bar Marítimo de Palma, que volverá a abrir con dos terrazas
- Herboristería Integral cierra en Pere Garau después de 46 años: 'Estoy haciendo un álbum de recuerdo con todos los clientes
- Kungfu Noodle abre en Palma: largas colas en el nuevo restaurante chino de ramen artesanal a 10,95 euros
- Así ha cambiado la Fira del Ram en Palma: de la Rambla a Son Fusteret
- Denuncia que una inmobiliaria le obligó a pagar 14.000 euros por adelantado para alquilar un piso en Palma