Cerrado, deteriorado y sin fecha de apertura: Cort sigue sin definir el futuro de la pasarela de Son Forteza

El puente de Son Forteza continúa cerrado de forma indefinida. El Ayuntamiento de Palma decidió clausurar el acceso a la plataforma elevada a finales de agosto del año pasado como medida preventiva debido al deteriorado estado de la pasarela. Más de cinco meses después, la infraestructura continúa degradándose a la espera de que el Consistorio ponga en marcha, si se decide mantenerla, las obras de restauración.

Fue a raíz de las quejas vecinales que el Ayuntamiento decidió interesarse por el estado del puente. Una inspección técnica confirmó daños en la estructura, especialmente en el piso de madera situado en las gradas y rampas de acceso. El Consistorio, además, encargó un informe técnico exhaustivo que para evaluar no solo el estado del puente, sino también posibles alternativas para determinar una solución definitiva para la infraestructura. Mientras tanto, y como medida inmediata, se instalaron cerramientos metálicos en ambos accesos, se colocó señalización que indicaba la prohibición de paso bajo riesgo de caída, y se retiraron todos los tablones de madera de las rampas de acceso para impedir el tránsito peatonal.

Consultado acerca de este tema, fuentes municipales aseguran que este 2026 se ha presupuestado una partida específica para la rehabilitación de la infraestructura, pero no pueden confirmar la fecha en la que podría ser reabierta al público. Apuntan, además, que actualmente "se está valorando la opción más adecuada" para el puente. Su futuro podría estar en el aire.

Los accesos a la pasarela ya han sido cerrados por el Ayuntamiento. / Ayuntamiento de Palma

Esta pasarela resultaba un elemento urbano de gran utilidad para los vecinos de Son Forteza norte, un barrio con dos únicas vías de entrada y salida. Este pequeño enclave palmesano se encuentra cercado por los cuatro costados; la calle Aragón, la Vía de Cintura, las vías del tren y el torrente de Na Bàrbara rodean la barriada. Se puede entrar y salir tanto por Aragón como por la calle Jacint Verdaguer, que pasa por debajo del puente de la Vía de Cintura para conectar Son Forteza Norte con Son Forteza Sur.

Es en este contexto en el que la pasarela elevada, además de ser un elemento urbano prácticamente único en la ciudad, ganaba especial utilidad para los residentes. Permitía acceder al pipi can en el en el que el Ayuntamiento proyecta su futuro jardín botánico y ofrecía una alternativa de paso más segura para los viandantes que querían acceder al paseo Francisco Donate Rodero, una vía peatonal que conecta con la avenida Jacint Verdaguer y da acceso al barrio de Son Oliva, dos zonas muy frecuentadas por los vecinos de la zona.

Si bien las gradas ubicadas en la parte superior de la pasarela, y la infraestructura general en sí, fueron objeto de numerosos actos vandálicos que obligaron a reforzar la seguridad y la vigilancia de la zona, la funcionalidad de este elemento urbano resultaba incuestionable para la movilidad y la vida cotidiana de los vecinos, que ahora esperan una solución definitiva que permita recuperar este paso estratégico para el barrio.