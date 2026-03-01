«Con el desalojo de la prisión, okupas están entrando en Son Busquets»

Alarma entre los vecinos de Cas Capiscol, Camp Redó y Conservatori-Parc de ses Fonts. El pasado viernes, tres coches de la Policía Nacional acudieron a la calle Tardor tras la llamada de un vecino del barrio que avisó a la autoridad policial de que personas estaban saltando la verja y entrando en el antiguo y abandonado cuartel de Son Busquets.

La presidenta de la Asociación de Vecinos Conservatori-Parc de ses Fonts, Yolanda Rodríguez, explica a este diario que los hechos tuvieron lugar en torno a las 21.30 horas. «Estaba en la calle Miquel Capllonch y vi tres coches de la Policía Nacional. Parece que un vecino de un primer piso del final de la calle avisó. Esos edificios lindan con la pared de Son Busquets y las personas que viven en la cárcel, ante la situación de desalojo actual, parece que están entrando más en Son Busquets», advierte.

Rodríguez también explica que en la carretera de Valldemossa hay un trozo de verja roto en el cuartel, «es por ahí donde han visto entrar personas», señala.

«Es preocupante que haya una transferencia de las personas de la antigua cárcel a Son Busquets, a los vecinos nos costó mucho que Sepes pusiera seguridad», agrega la presidenta de los vecinos.

El pasado mes de diciembre, la presidenta de la Asociación de Vecinos de Camp Redó, Fina Ors, fue testigo de cómo una persona saltaba el muro y entraba en Son Busquets.

Hace dos semanas, los residentes de la zona denunciaron la aparición de jeringuillas usadas en la puerta de la antigua instalación militar, donde está prevista la construcción de pisos sociales. En las garitas de la entrada, tapadas con cartones, se han instalado algunas personas.