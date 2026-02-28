Los visitantes del edificio de Gesa de Palma: "Nos gustaría que fuera útil para la ciudadanía"

Las veinte personas que han recorrido el edificio de Gesa de Palma han salido con la misma conclusión: quieren que lo disfrute la ciudadanía. Han disfrutado de una visita que, en muchos casos ha sido la primera vez, pero sobre todo querían ser testigos de uno de los emblemas arquitectónicos de Mallorca. "Somos arquitectos y nos hacía mucha ilusión verlo por dentro antes de que varíe. Es también un cambio cultural y un icono de la ciudad. Hacerlo envidriado fue novedoso", cuentan Marina Moner y Joan Manuel Núñez Reus.

"Es patrimonio arquitectónico. Es la primera vez que entro. Quiero ver la sensación espacial con las vistas, las dimensiones o el muro cortina. Me gustaría que fuera útil para la ciudadanía y también tengo curiosidad por si se puede transformar en un museo", admite Carmen Arbós, antes de que comience la visita organizada este viernes por el Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears (COAIB).

Sorpresa de los elementos decorativos

José Ferragut, sobrino del arquitecto que ideó el edificio, resume la vida de esta construcción para que todos los asistentes entren con cierto contexto. Las primeras estancias son llamativas, sobre todo para la artista Mercedes Balle: "Me ha sorprendido la cantidad de elementos decorativos, lámparas, murales y vidrieras". Y lamenta que el día anterior no pusiera a cargar su cámara de fotos porque se le ha quedado sin batería.

Ningún visitante quiere desperdiciar la ocasión de capturar algunas vistas al Paseo Marítimo y a la Bahía que impresionan. "Si lo arreglan, puede quedar un edificio muy interesante. Tiene mucha luz, la construcción es impactante, las vidrieras y la sala de conferencias están muy bien. Y la insonoridad. No se oye nada", subraya Pilar Navarro.

Luminosidad, vistas y ubicación

Antes de llegar a la tercera estancia de la visita, la sexta planta, Beatriz Trigo, que es aparejadora, comienza a sacar algunas conclusiones que comparten muchos asistentes: "Me lo esperaba diferente y que estuviera mucho más deteriorado. Está bien mantenido. Es muy espacioso y silencioso. Lo que más destaco es la luminosidad, las vistas y la ubicación".

Andreu Cabrer, Petra Mut y Alejandro Hernández coinciden con las valoraciones de Beatriz Trigo, pero van un paso más allá: "No nos lo esperábamos así, sino más deteriorado, más oscuro y naranja. Podría haber un gran centro cívico o salas de trabajo".

Finalizado el recorrido, Maria Àngels Vanrell se marcha con una sonrisa tras la visita: "Me ha encantado. Ha sido mejor de lo que me esperaba, esperaba encontrarme dentro totalmente deshecho. Lo está, pero conserva muchos elementos importantes y relevantes que se podrían aprovechar para un futuro museo de historia de lo que ha sido esta construcción. Las vistas son impresionantes. Espero que se puedan hacer más visitas y que este edificio lo pueda disfrutar toda la población de Palma".