Llorenç Bauzá, un regidor de 30 años en el núcleo de poder de Palma

Lo que ha sucedido en el Ayuntamiento de Palma esta semana va mucho más allá de una inocua "reorganización" del organigrama. El entrecomillado es del Consistorio y no sirve para explicar una serie de movimientos internos de calado que han encumbrado Llorenç Bauzá. A él se ha encomendado Jaime Martínez para solucionar el prolongado conflicto abierto con los sindicatos de la Policía Local por el Plan de Ordenación, una crisis que le está amargando el último tramo de la legislatura.

Bauzá ha subido varios peldaños en el escalafón catapultado por el alcalde, que le ha puesto al frente de Función Pública y Seguridad Ciudadana, dos áreas muy calientes que se añaden a las que ya gestionaba: Emaya, Medio Natural, Espacios Saludables y Mercados. Una 'macroregidoría' que le sitúa en el centro del poder de Cort, donde ya estaba el primer teniente de alcalde, Javier Bonet. Algo insospechado cuando empezó la legislatura para este maestro de Establiments de solo 30 años y hasta ese momento un completo desconocido en la política.

Celeste y Busquets pagan la factura

Por contra, Martínez ha enviado la factura del conflicto con la Policía Local a otros dos regidores: Mercedes Celeste y Miguel Busquets. La primera ha sido apartada de Función Pública después de casi dos años negociando con los sindicatos. Un arañazo para una de las concejalas más respetadas del equipo de gobierno (también por la oposición de izquierdas), pero mantiene un peso relativo al conservar Hacienda y Govern Interior, otra área caliente que incluye la contratación y concursos públicos tan complicados como el de las playas.

No es el caso de Busquets. El ya exregidor de Seguridad Ciudadana era una figura decorativa pese a que su área gestionaba 121 millones de euros. Es decir, uno de cada cinco euros de todo el presupuesto municipal. Si Celeste ha sido relevada tras haber sufrido un enorme desgaste en las negociaciones con los sindicatos policiales, Busquets se va sin haber abierto la boca. Martínez le ha relegado poniéndole al frente del área de Innovación, reconociendo así el error de haberle reclutado.

El alcalde quería "devolver la dignidad" a la Policía Local, pero se ha convertido en su mayor dolor de cabeza. Espera que Bauzá sea su aspirina.