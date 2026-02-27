La plataforma Autopista Mai celebra que la justicia tumbe la eliminación del carril bus-VAO: «Deja en evidencia las falacias del Consell de Mallorca»
Tras la resolución del TSJM, Autopista Mai anuncia que pedirá una reunión con la Jefatura de Tráfico para restaurar el carril bus-VAO y exige responsabilidades por la decisión anulada
La plataforma Autopista Mai ha manifestado su satisfacción tras la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que declara contraria a derecho la eliminación del carril bus-VAO de la autopista del aeropuerto acordada por el Consell de Mallorca.
En un comunicado, la entidad considera que el fallo "pone de manifiesto las falacias" que, a su juicio, utilizó el Consell de Mallorca para justificar la supresión de este carril reservado. Asimismo, sostiene que la resolución judicial habría sido "escondida durante casi dos meses" por la institución insular.
Cabe recordar que la eliminación del carril bus-VAO fue uno de los principales compromisos electorales que abanderó Llorenç Galmés al presentarse a la presidencia del Consell de Mallorca, que logró a través de la victoria en las urnas: los tribunales se niegan a eliminar el polémico carril Bus Vao que impulsó su antecesora, la socialista Catalina Cladera.
La plataforma Autopista Mai anuncia que solicitará una reunión con la Jefatura Provincial de Tráfico con el objetivo de analizar los pasos necesarios para restituir el carril bus-VAO a su estado anterior. En el mismo comunicado, también reclama la depuración de responsabilidades entre los cargos que participaron en la decisión administrativa ahora anulada por el tribunal.
El Consell anunció hace dos años su decisión de demandar a la Dirección General de Tráfico, que depende del ministerio de Interior, al negarse a cumplir su propuesta de eliminar dicho carril. Se trata del espacio reservado para la circulación exclusiva de los denominados vehículos de alta ocupación. Solo pueden circular los vehículos de transporte público, las motos o los turismos con más de un ocupante. El conductor que viaja solo en el coche no lo puede utilizar, bajo la posibilidad de ser multado. Es un tramo relativamente corto, de apenas cuatro kilómetros, que se sitúa en la carril de la izquierda en la autopista del aeropuerto a la entrada de Palma.
Pese al revés judicial, desde el Consell han señalado que la sentencia no supondrá un cambio de postura. La institución mantiene que el carril es peligroso y que incrementa la inseguridad del tráfico. Asimismo, no se suspenderá la segunda reunión prevista entre responsables insulares y representantes de la DGT —organismo que acordó la instalación del carril en la anterior legislatura—, de carácter técnico. Aunque todavía no hay fecha cerrada, desde el Consell apuntan a que podría celebrarse en las próximas semanas.
