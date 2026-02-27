La nueva cafetería Bacán regala 100 cafés este sábado
El nuevo local, situado en el Paseo Marítimo de Palma, ofrecerá un café con una bebida de avena a los cien primeros clientes que se acerquen a celebrar su inauguración
La cafetería Bacán celebra la apertura de su segunda establecimiento en Mallorca con un obsequio para sus amigos y clientes.
Bacán regalará 100 cafés con una bebida de avena a los cien primeros clientes que este sábado visiten su nuevo establecimiento, inaugurado esta semana. "¡100 cafés gratis con Oatly este sábado! First come, first served!", ha anunciado en sus redes sociales.
La nueva cafetería está ubicada en el Paseo Marítimo de Palma, en la Avenida Gabriel Roca, 13, en sentido hacia Portopí, antes del Muelle de las Golondrinas.
El regalo de un café con una bebida de avena será exclusivamente para los cien primeros clientes que visiten el nuevo establecimiento este sábado, 28 de febrero.
Segunda cafetería
Este es segundo local de Bacán en Palma. El primero se inauguró en septiembre de 2020 en la calle Baró de Santa Maria del Sepulcre, 12.
La plataforma The Best Coffee Shops Spain, que busca a la mejor cafetería del país, seleccionó a Bacán entre diez establecimientos de Mallorca en los que "disfrutar de cafés de alta calidad".
