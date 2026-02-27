La Fira del Ram 2026 en Palma arranca este viernes con 67 atracciones y mayor oferta gastronómica
Los precios de las atracciones en la feria se mantienen como el año pasado entre 3 y 6 euros, aunque no se descartan subidas en algunos casos.
Palma da el pistoletazo de salida a la mayor feria de Mallorca: la Fira del Ram 2026 abre este viernes, 27 de febrero. Hasta el 12 de abril se instalarán 67 atracciones. A ellas se suman 51 puestos de juegos y 44 casetas de comida. Así lo comunicó este jueves la asociación de feriantes tras la presentación de la nueva edición en la sede de la patronal PIMEM.
Según el presidente de la asociación, José Manuel Clavijo, la oferta incluye 28 atracciones para adultos y 39 para niños, por lo que está pensada para todas las edades. Especialmente en el ámbito gastronómico, la presencia crece este año, con una mayor variedad de cocinas que permitirá a los visitantes probar platos de distintas partes del mundo.
Las dos grandes atracciones
Como novedad, los organizadores anunciaron la atracción Impact, que llega desde Italia a Palma. Se trata de una instalación del tipo thrill ride del fabricante Fabbri, diseñada para ofrecer emociones fuertes con movimientos rápidos y cambios bruscos de dirección.
También regresa High Energy, de la que, según la asociación de feriantes, solo existen dos ejemplares en Europa. Esta atracción ofrece vistas al recinto ferial desde 30 metros de altura, aunque está pensada más bien para quienes prefieren una experiencia “más tranquila”.
Horarios
- De lunes a jueves, la Fira abre a las 16.30 horas y cierra a las 23.00.
- Los viernes, el horario es de 16.30 a 01.00 horas.
- Los sábados abre a las 11.00 y permanece hasta la 01.00.
- Los domingos, el horario es de 11.00 a 23.00 horas.
Días sin ruido
Durante la feria volverán a celebrarse los llamados “días sin ruido”. En esas fechas se prescindirá de la música alta habitual para facilitar la visita a personas con necesidades especiales o problemas de salud.
Los “días sin ruido” serán el 3, 11, 19, 23 y 31 de marzo, así como el 8 de abril.
Precios en 2026
Los precios se mantendrán como el año pasado entre 3 y 6 euros, según la nota de prensa. No obstante, dentro de ese margen no se descartan incrementos en algunas atracciones concretas.
Clavijo explicó que los costes de montaje y estructura son similares a los de años anteriores, aunque subrayó que los gastos en las islas son considerablemente más altos que en muchas zonas de la península, algo que afecta especialmente a las empresas que viajan a Mallorca.
Además, este año el desplazamiento de negocios procedentes de fuera se vio dificultado en algunos momentos por las malas condiciones meteorológicas y la mala mar. Aun así, la proporción de empresas se mantiene: alrededor del 30 % proceden de Mallorca y el 70 % del resto de España.
Cómo ahorrar en las atracciones
Como es tradición, la patronal distribuirá a través de sus miembros vales que permiten disfrutar de dos viajes al precio de uno. Diario de Mallorca también ofrece vales a sus lectores.
Los feriantes se mostraron optimistas respecto a la afluencia de público. La asistencia el año pasado fue muy positiva y esperan repetir el éxito. La Fira del Ram es una de las ferias itinerantes que permanece montada durante más tiempo, destacaron desde la organización.
