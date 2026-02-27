Más autobuses a la playa: la EMT refuerza las líneas con mayor demanda
Con motivo del inicio de la temporada turística, se reforzarán especialmente aquellas conexiones que trasladan a trabajadores y visitantes a las zonas con mayor afluencia
Brigitte Rohm
La Empresa Municipal de Transportes de Palma (EMT) ha anunciado que a partir de este sábado (28.2.) ajustará los horarios de varias líneas. Con motivo del inicio de la temporada turística, se reforzarán especialmente aquellas conexiones que trasladan a trabajadores y visitantes a las zonas con mayor afluencia.
En concreto, la EMT incrementará la frecuencia de la línea L25 (s’Arenal–Pl. Reina/Catedral), reduciendo el intervalo medio de paso de 15 a 10 minutos. Asimismo, la línea L35 (Aquàrium–Pl. Reina/Catedral) ampliará su servicio nocturno y añadirá una nueva salida a partir de las 17.40 horas.
Autobuses de mayor capacidad en la línea del aeropuerto A2
La línea A2 (Aeropuerto–s’Arenal), que lleva directamente a los visitantes recién llegados desde el aeropuerto hasta la Playa de Palma, también aumentará su capacidad con la incorporación de autobuses articulados, lo que permitirá ofrecer más plazas. Por su parte, la línea L30 (Marivent–Palau de Congressos) circulará todos los días con una frecuencia de 30 minutos.
Aunque la mayoría de las líneas mantendrán sus frecuencias actuales, se introducirán pequeños ajustes en los horarios de algunas salidas. Por ello, la EMT recomienda a los usuarios consultar la página web y la aplicación antes de iniciar su viaje.
