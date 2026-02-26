Sale a concurso la explotación y gestión del veterano Bar Marítimo de Palma, que volverá a abrir con dos terrazas

El Bar Marítimo, que abrió sus puertas en en 1951 y las cerró en 2022 asediado por las obras del Paseo Marítimo de Palma, sale de nuevo a concurso. El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) ha aprobado este jueves la convocatoria para explotar el local de restauración en régimen de concesión por un periodo máximo de doce años.

El establecimiento se ubica en los jardines de Santo Domingo, en la zona patrimonial del puerto y a los pies del barrio de es Jonquet, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 2009. La concesión contempla tanto una terraza en la primera planta del edificio como otra en el exterior, frente a la fachada principal, lo que aumenta su atractivo y funcionalidad, valora la Autoridad Portuaria.

Desde la entidad portuaria, que llevaba un tiempo preparando los pliegos, se destaca que se trata de un enclave emblemático, con un alto tránsito peatonal y una ubicación estratégica que lo conecta tanto con los usuarios del puerto como con los residentes y visitantes de Palma. La recuperación de este espacio, añade la Autoridad Portuaria, permitirá reforzar la oferta de servicios del puerto y contribuir a la dinamización social y económica del entorno, en línea con la estrategia de la entidad de fomentar la integración puerto-ciudad.

El contrato de concesión tendrá una duración máxima de doce años y permitirá la explotación del espacio como bar, cafetería y restaurante, con posibilidad de ofrecer servicios complementarios vinculados a la hostelería. El local se beneficia de la renovación de la plaza Santo Domingo de la Calzada, ahora peatonal en toda su superficie, que además se ha reforzado como conexión entre el barrio de es Jonquet y el Paseo Marítimo.

Imagen del Bar Marítimo de Palma antes de su cierre en el año 2022 / Redacción Digital

Ánima Beach y Can Blanc, pendientes de adjudicación

A punto de adjudicación se encuentran dos locales más. En primer lugar, el bar restaurante Ánima Beach, situado en un extremo de la playa de Can Pere Antoni, bajo la Costa del Gas. Y, en segundo lugar, el bar restaurante Can Blanc, según su última denominación, en el Moll de Sant Magí.

En el caso del primero, Ánima Beach, que en 2012 sustituyó al popular chiringuito de playa Bar Gabi, el plazo de presentación de solicitudes ya ha concluido y actualmente se encuentra en fase de estudio de las ofertas presentadas. En este caso la concesión tiene una duración de 18 años y un canon anual de 80.000 euros.

La adjudicación incluye la gestión de más de 1.260 metros cuadrados de superficie: 220 del edificio, 1.040 de terraza exterior y otros 200 con elementos desmontables.

El nuevo adjudicatario deberá ofrecer servicio de bar-cafetería y restaurante, aunque podrá incorporar propuestas complementarias siempre que respeten el entorno. Además, tendrá la obligación de adecuar las instalaciones según el modelo de negocio que presente en la oferta.

El segundo bar restaurante de inminente adjudicación se llama Can Blanc y había cerrado durante las obras del Passeig Marítim.

El objetivo de este concurso es rehabilitar y reactivar este espacio de restauración para que quede integrado plenamente en el paseo, "fomentando así la relación puerto-ciudad". Se trata de un edificio con terraza con una superficie de más de 700 metros cuadrados. El plazo de concesión es de 18 años y la tasa de ocupación se ha fijado en 31.000 euros anuales, a lo que podrán añadirse mejoras.

En este caso, como también se exigía en el del Bar Pesquero, la empresa adjudicataria deberá asumir las inversiones necesarias para demoler y reconstruir el edificio, adaptándolo al nuevo diseño del Passeig Marítim, detalla el pliego de condiciones. La Autoridad Portuaria señala que el plazo de presentación de ofertas ya ha concluido y ahora se encuentran en fase de estudio antes de la adjudicación.