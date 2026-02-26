El pleno de Palma rechaza los menús 'halal' en los colegios públicos con los votos del PP y Vox

El pleno del Ayuntamiento de Palma ha aprobado este jueves una proposición de Vox para que el Consistorio exprese su rechazo a la implantación de menús 'halal' en centros públicos. La iniciativa, que ha entrado de urgencia, ha tenido luz verde gracias al apoyo del PP y el voto en contra de la oposición de izquierdas -PSOE, Més per Palma y Podemos-.

En su exposición de motivos, que ha defendido el regidor Juancho Esteban, Vox sitúa la propuesta en el contexto del borrador de un real decreto impulsado por el Gobierno central, que considera una "imposición". El partido de Fulgencio Coll sostiene que "bajo la bandera del multiculturalismo, el Gobierno pretende fomentar la disolución de nuestros rasgos de identidad".

La formación vincula además el debate a la inmigración y al islamismo. "Los extranjeros que viven en España tienen la obligación de respetar y adaptarse a la cultura y las tradiciones del país", afirma el documento, que añade que "en ningún caso" debería contemplarse que sea "el país de acogida el que tenga que adaptarse a las costumbres de los extranjeros".

Apoyo al "producto español"

Han salido adelante los cinco puntos que recoge el texto. El primero plantea que el pleno manifieste su "rechazo a la implantación del menú halal en cualquier centro público". Además, la iniciativa reclama "promover activamente la gastronomía y carnicería tradicionales españolas" frente a "sellos extranjeros como el 'halal'" y "apoyar de manera explícita y decidida al producto español" con medidas de protección del sector primario ante "imposiciones de instituciones supra nacionales".

Otro de los puntos aprobados sostiene que los extranjeros deben "adaptarse y respetar los usos y costumbres" del país. Finalmente, la iniciativa expresa su rechazo a "prácticas foráneas", "especialmente" las relacionadas con el islamismo.

Podemos: "Una chorrada"

"No sé cómo el PP ha podido votar esta chorrada", ha criticado la regidora de Podemos, Lucía Muñoz. "Me parece muy triste acabar el pleno así, pero esta es la agenda que nos impone la ultraderecha", ha añadido.

La regidora de Més per Palma, Kika Coll, se ha expresado en la misma línea. "Detrás de esta urgencia vemos una obsesión y una manera de ver la vida cerrada. Tienen una obsesion con la comunidad musulmana, y no aceptan la multicultiralidad ni la inclusión. Les recuerdo que hablamos de derechos", ha destacado.

El socialista Xisco Ducrós también ha censurado la moción. "Es una auténtica payasada, un absurdo y un ridículo. Se ponen a apoyar medidas patéticas y los ciudadanos no nos pagan por presentar tonterías. Reflexione señor Martínez, que se están comiendo con patatas los ridículos continuos que le presenta Vox", ha manifestado.

En el mismo pleno se ha aprobado otra proposición de Vox, también con los votos del PP, para prohibir el uso del burka y el niqab en dependencias municipales, incluido el bus de la EMT.