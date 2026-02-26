El pleno de Palma confirma la soledad del PP con su proyecto para GESA y su entorno

Tal como anticipó la semana pasada, Vox ha respaldado este jueves, aunque parcialmente, una proposición de Més per Palma para que el equipo de gobierno municipal replantee el proyecto de GESA y sus alrededores y paralice el concurso de ideas. Los votos de Fulgencio Coll se han unido a los del PSOE, Més per Palma y Podemos, que han reiterado sus críticas al planteamiento actual, que incluye la construcción de dos edificios anexos y una aparcamiento subterráneo.

"El PP se ha quedado solo defendiendo el proyecto de GESA. Se demuestra lo que hemos dicho desde un principio: que es un capricho del alcalde de Palma que solo se explica porque tiene compromisos con agentes inmobiliarios", ha destacado la portavoz de Més per Palma, Neus Truyol. "Su proyecto es indefendible. Básicamente quieren una atracción turística", ha añadido.

"La ciudadanía de Palma quiere que se haga un parque verde más grande del previsto, con más vegetación y menos hormigón. Y quiere que no haya ninguna infraestructura pensada para atraer todavía más coches y turistas. La ciudad no necesita otro museo masificado, necesita un gran parque litoral vivo, útil para los vecinos y conectado con la vida cotidiana", defiende la proposición, que pide "parar inmediatamente" el concurso de ideas, renunciar al aparcamiento subterráneo previsto y replantearse el uso de GESA para que no sea "otro museo masificado para turistas".

El regidor de Vox, Fulgencio Coll, ha vuelto a evidenciar su disgusto con el proyecto diseñado por el equipo de gobierno, y reclamó que el edificio se dé en concesión a una empresa para que lo explote.