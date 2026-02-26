El pleno de Palma confirma la soledad del PP con su proyecto para GESA y su entorno
Vox se alía con la izquierda para rechazar el planteamiento del equipo de gobierno y pedir la paralización del concurso de ideas
Tal como anticipó la semana pasada, Vox ha respaldado este jueves, aunque parcialmente, una proposición de Més per Palma para que el equipo de gobierno municipal replantee el proyecto de GESA y sus alrededores y paralice el concurso de ideas. Los votos de Fulgencio Coll se han unido a los del PSOE, Més per Palma y Podemos, que han reiterado sus críticas al planteamiento actual, que incluye la construcción de dos edificios anexos y una aparcamiento subterráneo.
"El PP se ha quedado solo defendiendo el proyecto de GESA. Se demuestra lo que hemos dicho desde un principio: que es un capricho del alcalde de Palma que solo se explica porque tiene compromisos con agentes inmobiliarios", ha destacado la portavoz de Més per Palma, Neus Truyol. "Su proyecto es indefendible. Básicamente quieren una atracción turística", ha añadido.
"La ciudadanía de Palma quiere que se haga un parque verde más grande del previsto, con más vegetación y menos hormigón. Y quiere que no haya ninguna infraestructura pensada para atraer todavía más coches y turistas. La ciudad no necesita otro museo masificado, necesita un gran parque litoral vivo, útil para los vecinos y conectado con la vida cotidiana", defiende la proposición, que pide "parar inmediatamente" el concurso de ideas, renunciar al aparcamiento subterráneo previsto y replantearse el uso de GESA para que no sea "otro museo masificado para turistas".
El regidor de Vox, Fulgencio Coll, ha vuelto a evidenciar su disgusto con el proyecto diseñado por el equipo de gobierno, y reclamó que el edificio se dé en concesión a una empresa para que lo explote.
- Leonor Vich, copropietaria de Ca'n Joan de s'Aigo: 'Quizás el secreto para estar abiertos 325 años es ser un lugar de ilusiones
- Kungfu Noodle abre en Palma: largas colas en el nuevo restaurante chino de ramen artesanal a 10,95 euros
- Min Wei, empresario en Mallorca: "Mi hijo habla mejor catalán que muchos compañeros suyos"
- Viviendas de precio limitado en Palma: los pisos que ocuparán el antiguo local de Recambios Martínez estarán listos en agosto
- El Obispado de Mallorca pide el desahucio por lo penal de una familia con menores que okupa el antiguo restaurante de na Burguesa
- Estos son los cortes de tráfico en Palma el próximo domingo con motivo del Año Nuevo Chino y la IX Cursa de Son Espases
- La izquierda y Vox se alían en Palma para pedir la paralización del concurso de GESA
- Palma salda una deuda con sus siete alcaldes democráticos y colgará sus retratos en el Ayuntamiento