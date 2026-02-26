Palma extiende la prohibición del niqab y el burka a los autobuses de la EMT

La prohibición de llevar burka o niqab en dependencias municipales se extenderá a los autobuses de la EMT. El pleno ha aprobado una proposición de Vox que ha contado con el apoyo del PP, ya anunciado la semana pasada. Sin embargo, los 'populares' han pedido un añadido al texto: que el veto incluya también al transporte público de la ciudad. El PSOE, Més per Palma y Podemos han rechazado una moción que han tachado de "racista".

El texto de Vox pide al Ayuntamiento prohibir el uso de prendas que oculten el rostro "de forma integral" para acceder a dependencias municipales. Una medida que el grupo vincula a la seguridad, la verificación de identidad y el normal funcionamiento de los servicios públicos.

"Nuestros barrios son cada vez más irreconocibles. Suburbios grises y degradados donde se habla otro idioma y la inseguridad campa a sus anchas. Barrios donde no hay rastro de España y culturas incompatibles a la nuestra se imponen. Barrios que eran reconocibles son pozos multiculturales en los que impera la ley islámica y los extranjeros han impuesto su mundo en nuestro mundo", ha señalado la regidora de Vox, Jero Mayans, que ha defendido la propuesta.

"Es el resultado de décadas de efecto llamada, fronteras porosas, ayudas sociales y viviendas públicas para extranjeros y promoción del islamismo", ha añadido.

La regidora Mercedes Celeste ha intervenido en nombre del equipo de gobierno para confirmar su respaldo a la iniciativa, proponiendo además una transacción: extender la prohibición a los buses de la EMT de Palma. Vox ha aceptado con indisimulada satisfacción.

Celeste ha citado después un artículo periodístico en el que se refería que dos mujeres con burka habían viajado en un bus de Palma a principios de febrero "provocando comentarios de curiosidad y pena".

La portavoz de Podemos, Lucía Muñoz, ha espetado al PP y a Vox que "instrumentalizan los derechos de la mujer para justificar discursos racistas y estigmatizar a comunidades racializadas". Y ha puesto de manifiesto que "si se les obliga a poner estas prendas es opresión, pero si una administración les obliga a quitársela también es opresión". La concejala ha señalado además que "es una polémica artificial e importada por la extrema derecha europea".

Miquel Àngel Contreras, regidor de Més per Palma, se ha expresado en la misma línea. "Es una polémica fabricada porque en Palma no hay ningún conflicto con burkas en dependencias municipales. Nadie ha visto a una mujer con burka en nuestra ciudad. Pero quieren tapar la realidad de una ciudad con una vivienda imposible, precios disparados y saturación turística", ha criticado el concejal.

"Han presentado un texto copiado de otros parlamentos del Estado para alimentar un conflicto artificial para sacar cuatro votos", ha añadido.

El portavoz socialista, Xisco Ducrós, ha indicado que "es de sentido común que el burka afecta a la dignidad de la mujer". Pero, ha subrayado el socialista, "su moción no va de derechos de la mujer, sino de la defensa de políticas racistas".

"En lugar de plantear políticas en positivo, lo que hacen es condenarlas a ni siquiera hacer trámites con esta prenda. Lo que hacen es una vergüenza, son incapaces de entender que hay un mundo diferente al que tienen en la cabeza", ha destacado Ducrós, que ha advertido de que Cort no podrá llevar a cabo esta prohibición porque "en su día el Tribunal Supremo ya dijo que los ayuntamientos no pueden regular el uso del burka".