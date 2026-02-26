Ocupantes de la antigua cárcel de Palma llevan al pleno su angustia por el anunciado desalojo: "No somos gentuza"

Varios ocupantes de la antigua cárcel de Palma han asistido al pleno que se celebra este jueves para reclamar una vivienda ante el anunciado desalojo del inmueble, en el que residen unas doscientas personas en condiciones insalubres. De la mano de la portavoz de la PAH, Àngela Pons, han expresado su angustia por su situación.

"Le pregunto qué vamos a hacer", ha dicho Luisa, dirigiéndose al alcalde, Jaime Martínez. "Estoy enferma y mi marido cobra 1.015 euros. Las casas están a precios desorbitados y no nos alcanza el dinero. No nos gusta estar en la prisión, pero no tenemos alternativa", ha manifestado.

"Mi marido lleva en lista de espera del IBAVI desde hace ocho años. Pero no nos dan ningún piso social. Por favor señor alcalde, dennos una solución", ha expresado Luisa.

Aurora, por su parte, ha señalado que lleva cuatro años viviendo en el recinto. "Traigan a Emaya y limpien al menos la basura que hay acumulada. Por favor, les pedimos ayuda y comprensión. Somos personas, no somos gentuza. No vivimos a gusto sin luz ni agua", ha destacado esta afectada, que ha lamentado que "nos van a dejar tirados como un perro".

El primer teniente de alcalde, Javier Bonet, anunció el martes que Cort iniciaba el proceso para la recuperación posesoria de la antigua cárcel, de titularidad municipal. Estas últimas horas se han hecho controles en los accesos para tener un censo definitivo de residentes, y en los próximos días el Consistorio empezará a notificar a cada uno de ellos una orden de desalojo. En caso de no irse voluntariamente, acudirá a un juez.

Bonet argumentó la necesidad de acelerar este proceso en el riesgo para la seguridad de los ocupantes después de un fin de semana en el que se declararon cuatro incendios en el recinto.

"Los incendios los provocan gente de fuera, no de dentro, pero esto lo sabríais si algún día fuerais allí", ha criticado Pons. "Viven en condiciones infrahumanas, estáis vulnerando los derechos humanos día tras día, desde que gobernáis. ¿Pensáis en poner soluciones? ¿Qué va a pasar con esta gente?", ha preguntado la portavoz de la PAH a los regidores del equipo de gobierno.

"Gobernar es ayudar y proteger, y vosotros os olvidáis de proteger y os dedicáis a hacer daño. Estamos hartos. ¿Y qué pensáis hacer con los de Son Bordoy?", ha preguntado en alusión a las familias que viven en infraviviendas en unos terrenos en los que se construirán setecientos pisos y que están amenazados de desahucio.

Bonet: "Corren el riesgo de morir"

Al término de su intervención, Bonet y la regidora de Servicios Sociales, Lourdes Roca, han abandonado sus asientos en el salón de plenos para encontrarse con estos afectados en un pasillo cercano y explicarles la situación.

"Estamos trabajando con instituciones y con personas anónimas para ver si ponen a disposición casas, habitáculos y todo lo que sea digno para que puedan vivir. Necesitamos desalojar por seguridad porque corren el riesgo de morir si hay otro incendio. Estamos preocupados por sus vidas y porque doscientas personas puedan morir durante un fuego", ha defendido Bonet en presencia de los ocupantes de la antigua cárcel.

Bonet y Roca han señalado a los ocupantes que, para acceder a la cartera de vivienda social del Consistorio y de otras administraciones que aporten viviendas, deben marcharse del recinto de manera voluntaria. Mientras tanto, Pons ha tratado de arrancarles un compromiso para que no se quede nadie en la calle.