El obispo de Mallorca reúne a las entidades caritativas para dar acogida a los desalojados de la antigua cárcel de Palma
Taltavull confirma que ya ha hablado con Cort y que este jueves por la tarde se buscarán más edificios eclesiásticos que puedan estar disponibles
El Obispado de Mallorca reunirá este jueves por la tarde a sus estamentos y entidades caritativas para buscar una solución habitacional a los desalojados de la prisión de Palma, después de que Cort le haya pedido ayuda.
El obispo, Sebastià Taltavull, ha confirmado que se va a estudiar qué edificios se pueden poner a disposición de las 200 personas que han estado viviendo en la antigua cárcel y que el Ayuntamiento de Palma está desalojando. El prelado ha recordado que la Iglesia de Mallorca tiene diferentes edificios que ya acogen a gente sin recursos tanto en Palma, con más de 200 plazas repartidas en casas de familias, los pisos de Cáritas y la parroquia de Mare de Déu de Montserrat, así como Cals Agustins en Binissalem, actualmente lleno.
“Estos días que se nos está pidiendo qué podemos ofrecer, ya hemos hablado con el Ayuntamiento, esperamos que se nos pida junto a otras instituciones qué puede ofrecer más cada uno. Hoy tenemos una reunión con todos los estamentos de la Iglesia para estudiar edificios que tenemos que podamos poner a disposición, siguiendo siempre las normativas que pueda haber”, ha explicado el obispo, que había convocado a los medios de comunicación para presentar un libro sobre la historia del Palau Episcopal.
“Se está trabajando en ello, pero se tiene que pensar muy bien cuáles son los espacios, aparte de los que ya se destinan”, ha añadido Francesc Vicens, vicario episcopal, sobre la petición del Ayuntamiento de Palma.
