Sebastià Taltavull se defiende de las críticas por el desahucio de na Burguesa y alega que es “por el bien” de los menores

Sebastià Taltavull, obispo de Mallorca, ha querido responder a las críticas recibidas por pedir el desahucio judicial de la familia que okupa el antiguo restaurante de na Burguesa, propiedad de la Diócesis, al igual que el terreno que lo rodea. El prelado ha reiterado que esta decisión se ha tomado por una cuestión de seguridad, porque el lugar no está en condiciones, que es incluso “muy peligroso” y que han actuado por el bien de los dos menores.

“Se nos ha criticado mucho por llegar al desahucio, pero es por un bien, que hay dos menores, y queremos defender que esta gente no se encuentre en una situación de desamparo allí arriba, con la problemática de un edificio que no está en condiciones, es un restaurante ya en desuso. Y hay unas instalaciones de medios de comunicación, con lo que puede haber descargas eléctricas y es muy peligroso”, ha explicado Taltavull durante un encuentro con prensa para presentar un libro sobre el Palau Episcopal.

El obispo ha añadido que antes de optar por una medida judicial como es el desahucio, desde la Diócesis se le había dado alternativas a la madre de los dos menores. “Que quede claro que no les hemos ofrecido alquileres que tengan que pagar, no es cierto, a todo lo que les hemos ofrecido han dicho que no”, ha declarado Taltavull. “Nos duele, la verdad, porque nos preocupa”, ha concluido.

Tal como ha publicado este diario, el Obispado tiene la intención de volver a ceder la gestión del restaurante, unas instalaciones abandonadas desde hace años y cuya gestión le han acarreado problemas con anterioridad. Así, en 2024 ya interpuso una denuncia contra la empresa que lo había explotado para aclarar quién debía responsabilizarse de la limpieza de la zona, donde se acumula suciedad y basura.