Memòria de Mallorca recauda en poco más de un día el dinero necesario para sufragar el proceso judicial de sa Feixina
La asociación destaca que el apoyo recibido reafirma el compromiso compartido con los valores democráticos
EP
Memòria de Mallorca ha recolectado en poco más de 24 horas todo el dinero necesario para sufragar las costas judiciales impuestas por el Tribunal Supremo por el proceso judicial para derribar el monolito de sa Feixina de Palma.
Desde la entidad han celebrado la respuesta "inmediata, generosa y emocionante" que han recibido. La asociación anunció la iniciativa el pasado martes y, según ha informado en un comunicado este jueves, ya han recaudado 3.200 euros.
"Gracias a las aportaciones de personas comprometidas con la memoria democrática hemos podido reunir íntegramente la cantidad exigida", han destacado, agregando que así se cierra la campaña solidaria.
Agradecimiento "inmenso y sincero"
Desde Memòria de Mallorca han expresado su agradecimiento "inmenso y sincero" a todas las personas que han hecho aportaciones y que han ayudado a difundir la iniciativa.
A su entender, este apoyo reafirma que la defensa de unos espacios públicos libres de simbología franquista "no es una causa aislada, sino un compromiso compartido con los valores democráticos".
Cabe recordar que el Tribunal Supremo dictaminó que el monolito de sa Feixina se debe proteger y en consecuencia impuso a Memòria de Mallorca el pago de las costas procesales.
