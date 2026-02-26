Martínez pone a Llorenç Bauzá al frente de Seguridad Ciudadana y relega a Miguel Busquets a Innovación

Los cambios en el organigrama anunciados por el Ayuntamiento de Palma el martes van más allá de relevar a Mercedes Celeste del área de Función Pública. Cort comunicó que Llorenç Bauzá asumiría esta área, pero no se había informado de que también se encargará de Seguridad Ciudadana, que estaba en manos de Miguel Busquets. Así figura en el decreto firmado porJaime Martínez el miércoles por la tarde.

De este modo, el alcalde ha relevado a los responsables de Función Pública y de Seguridad Ciudadana, las dos áreas encargadas de aprobar el Plan de Ordenación de la Policía Local que debía haber entrado en vigor el 1 de enero y que ha puesto a los sindicatos en pie de guerra. El atasco en su tramitación y las sucesivas protestas de los agentes han impulsado a Martínez a poner estos dos departamentos en manos de Bauzá con la esperanza de desbloquear el conflicto.

Caída de Busquets

Celeste seguirá al frente de Govern Interior y Hacienda, pero la pérdida de peso de Miguel Busquets en el organigrama es notable: continuará en el equipo de gobierno, pero solo como responsable de Innovación, área que estaba en manos de Bauzá, que además de presidir Emaya gestionará una 'macroregiduría': Función Pública, Seguridad Ciudadana, Civismo, Medio Natural, Entornos Saludables y Mercados.

Por contra, el primer teniente de alcalde, Javier Bonet, adelgaza sus competencias. Seguridad Ciudadana era un área delegada que dependía de su regidoría de Cultura, Turismo y Deportes, pero ahora queda en manos de Bauzá.

A lo largo de este mandato Busquets ha mantenido un perfil muy bajo como regidor de Seguridad Ciudadana, pero el cambio causa sorpresa porque el miércoles a mediodía el propio Bauzá declaró que Busquets continuaba con sus actuales responsabilidades. Sin embargo, unas horas después Martínez plasmó su relevo en un decreto.

Noticias relacionadas

Precisamente ese jueves los sinciatos de la Policía Local han convocado una manifestación de Sant Ferran al Ayuntamiento para exigir avances con el Plan de Ordenación.