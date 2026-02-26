Martínez pone a Llorenç Bauzá al frente de Seguridad Ciudadana y relega a Miguel Busquets a Innovación
El atasco del Plan de Ordenación penaliza al hasta ahora responsable de la Policía Local
El presidente de Emaya gestionará una 'macroregidoría' que incluirá Función Pública tras el relevo de Mercedes Celeste
Los cambios en el organigrama anunciados por el Ayuntamiento de Palma el martes van más allá de relevar a Mercedes Celeste del área de Función Pública. Cort comunicó que Llorenç Bauzá asumiría esta área, pero no se había informado de que también se encargará de Seguridad Ciudadana, que estaba en manos de Miguel Busquets. Así figura en el decreto firmado porJaime Martínez el miércoles por la tarde.
De este modo, el alcalde ha relevado a los responsables de Función Pública y de Seguridad Ciudadana, las dos áreas encargadas de aprobar el Plan de Ordenación de la Policía Local que debía haber entrado en vigor el 1 de enero y que ha puesto a los sindicatos en pie de guerra. El atasco en su tramitación y las sucesivas protestas de los agentes han impulsado a Martínez a poner estos dos departamentos en manos de Bauzá con la esperanza de desbloquear el conflicto.
Caída de Busquets
Celeste seguirá al frente de Govern Interior y Hacienda, pero la pérdida de peso de Miguel Busquets en el organigrama es notable: continuará en el equipo de gobierno, pero solo como responsable de Innovación, área que estaba en manos de Bauzá, que además de presidir Emaya gestionará una 'macroregiduría': Función Pública, Seguridad Ciudadana, Civismo, Medio Natural, Entornos Saludables y Mercados.
Por contra, el primer teniente de alcalde, Javier Bonet, adelgaza sus competencias. Seguridad Ciudadana era un área delegada que dependía de su regidoría de Cultura, Turismo y Deportes, pero ahora queda en manos de Bauzá.
A lo largo de este mandato Busquets ha mantenido un perfil muy bajo como regidor de Seguridad Ciudadana, pero el cambio causa sorpresa porque el miércoles a mediodía el propio Bauzá declaró que Busquets continuaba con sus actuales responsabilidades. Sin embargo, unas horas después Martínez plasmó su relevo en un decreto.
Precisamente ese jueves los sinciatos de la Policía Local han convocado una manifestación de Sant Ferran al Ayuntamiento para exigir avances con el Plan de Ordenación.
Suscríbete para seguir leyendo
- Leonor Vich, copropietaria de Ca'n Joan de s'Aigo: 'Quizás el secreto para estar abiertos 325 años es ser un lugar de ilusiones
- Kungfu Noodle abre en Palma: largas colas en el nuevo restaurante chino de ramen artesanal a 10,95 euros
- Min Wei, empresario en Mallorca: "Mi hijo habla mejor catalán que muchos compañeros suyos"
- Viviendas de precio limitado en Palma: los pisos que ocuparán el antiguo local de Recambios Martínez estarán listos en agosto
- El Obispado de Mallorca pide el desahucio por lo penal de una familia con menores que okupa el antiguo restaurante de na Burguesa
- Estos son los cortes de tráfico en Palma el próximo domingo con motivo del Año Nuevo Chino y la IX Cursa de Son Espases
- La izquierda y Vox se alían en Palma para pedir la paralización del concurso de GESA
- Palma salda una deuda con sus siete alcaldes democráticos y colgará sus retratos en el Ayuntamiento