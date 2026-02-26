La Lonja Marina Chárter gana el concurso para gestionar los amarres de alquiler del Paseo Marítimo de Palma

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) ha aprobado la adjudicación a la empresa La Lonja Marina Chárter de la gestión y explotación, en régimen de concesión administrativa, de los amarres destinados a embarcaciones de alquiler situados en el Paseo Marítimo de Palma.

La concesión tendrá una vigencia de 16 años y supondrá una inversión superior a los 4,5 millones de euros. El ámbito del proyecto abarca una superficie total de 17.915 metros cuadrados de dominio público portuario, de los cuales 17.100 corresponden a espejo de agua, e incluye los puestos de amarre y una instalación de suministro de combustible para embarcaciones de alquiler.

La propuesta presentada por La Lonja Marina Chárter ha sido la mejor valorada por las mejoras medioambientales y de sostenibilidad que incorpora, en línea con el compromiso de la Autoridad Portuaria de Baleares con la protección del entorno del puerto de Palma.

Entre las actuaciones previstas destacan la instalación de sistemas de fondeo que favorecen la regeneración del fondo marino y la aplicación de tecnología Econcrete, que estimula el crecimiento de vida marina en las infraestructuras portuarias.

En el ámbito de la gestión del agua, el proyecto contempla la producción propia de agua potable, la reutilización de aguas pluviales para limpieza y baldeo, y la instalación de sistemas inteligentes para detectar fugas y optimizar el consumo. Además, se prevé la colocación de jardineras inteligentes que reducen notablemente el gasto de agua.

La sostenibilidad energética será otro de los pilares del plan, con la instalación de placas solares para el autoconsumo y la creación de puntos de recarga para embarcaciones eléctricas, bicicletas y patinetes, fomentando así una movilidad más limpia en el entorno portuario.

Noticias relacionadas

Con esta adjudicación, la Autoridad Portuaria de Baleares manifiesta que refuerza su compromiso con la modernización de los servicios portuarios y la promoción de un modelo de gestión más eficiente, innovador y respetuoso con el medio ambiente.