Javier Bonet advierte a ocupantes de la antigua cárcel de Palma: "Corren el riesgo de morir en un incendio"

"Corren el riesgo de morir en un incendio". El primer teniente de alcalde, Javier Bonet, se ha dirigido con estas palabras a un grupo de residentes de la antigua cárcel que han asistido al pleno de Palma para reclamar una solución habitacional ante el anunciado proceso de desalojo del recinto.

En compañía de la portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Angélica Pons, varios ocupantes de la antigua cárcel han intervenido en el pleno para pedir una vivienda antes de que se materialice su desalojo. "Somos personas, no gentuza. Señor alcalde, dennos una solución", ha pronunciado Luisa.

Al término de su intervención, Bonet y la regidora de Servicios Sociales, Lourdes Roca, han abandonado sus asientos en el salón de plenos para encontrarse con estos afectados en un pasillo cercano y explicarles la situación.

"Estamos trabajando con instituciones y con personas anónimas para ver si ponen a disposición casas, habitáculos y todo lo que sea digno para que puedan vivir. Necesitamos desalojar por seguridad porque corren el riesgo de morir si hay otro incendio. Estamos preocupados por sus vidas y porque doscientas personas puedan morir durante un fuego", ha defendido Bonet en presencia de los ocupantes de la antigua cárcel.

En el transcurso de la charla la regidora de Podemos, Lucía Muñoz, ha irrumpido para afear a Bonet que "les estás engañando, no tenéis casas". Ambos han protagonizado un rifirrafe verbal. "¿Cuántas casas va a poner el Ayuntamiento?", ha cuestionado la concejala. "¿Y cuántas va a poner usted?", le ha espetado el primer teniente de alcalde.

"Yo no he dado ninguna orden de desahucio sin encontrar alternativas habitacionales. Lo que les estás diciendo es que no tienen casas porque no quieren, y eso es mentira", ha concluido Muñoz.

Bonet y Roca han señalado a los ocupantes que, para acceder a la cartera de vivienda social del Consistorio y de otras administraciones que aporten viviendas, deben marcharse del recinto de manera voluntaria. Mientras tanto, Pons ha tratado de arrancarles un compromiso para que no se quede nadie en la calle.

Entre los residentes de esta instalación, que este pasado fin de semana sufrió cuatro incendios, se encontraba Silvino, que apenas ha podido hablar por la emoción. "Tengo 71 años y estoy enfermo. ¿Qué hago? ¿Me voy a vivir debajo de un puente?", ha preguntado a los representantes del equipo de gobierno.

Controles de acceso al recinto

Hay que recordar que este martes el propio Bonet anunció el inicio del proceso de recuperación posesoria del inmueble, una decisión que se ha acelerado después de los últimos incendios declarados. Ayer miércoles y este jueves la Policía Local ha desplegado un control de acceso para tener un censo real de cuántas personas viven allí en condiciones insalubres.

Este viernes se celebrará una Junta de Govern extraordinaria para aprobar formalmente el proceso. Ese mismo día la policía empezará a entregar a los ocupantes las notificaciones de desalojo. Tras cinco días para alegar, tendrán otros cuatro para abandonar el recinto voluntariamente. En caso de que no lo hagan, Cort pedirá una orden de desalojo en el juzgado.