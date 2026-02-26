Más de un centenar de policías exigen la implantación del nuevo Plan de Ordenación: "Alcalde mentiroso"

La lucha policial sigue incansable. Unos 200 agentes de la Policía Local de Palma se han manifestado este jueves en la ciudad para reclamar la puesta en marcha del Plan de Ordenación del cuerpo, una ambiciosa reestructuración que debía haber entrado en vigor el 1 de enero.

El atasco de este plan ya se ha cobrado una víctima: Mercedes Celeste, que dejó sus responsabilidades como regidora de Función Pública. La demora en la aplicación de esta ambiciosa reorganización está incrementando de manera exponencial la rabia de los policías.

La protesta, marcada por un ambiente de evidente malestar, estuvo acompañada de gritos de "Alcalde mentiroso" y de una pancarta que encabezaba la marcha con el lema “¡Plan de Ordenación ya!”. Los manifestantes recorrieron el trayecto desde el cuartel de Sant Ferran hasta la plaza de Cort.

Convocados por los sindicatos CSIF, Sppme, CCOO y UGT, los representantes sindicales reiteraron que mantendrán las movilizaciones hasta que el plan sea una realidad. El portavoz de CSIF, Agustí Sánchez, aseguró que continuarán con las acciones reivindicativas porque, a su juicio, hasta ahora "solo se han tomado decisiones políticas". En este sentido, criticó que las áreas de Función Pública y Seguridad Ciudadana hayan sido asignadas al teniente de alcalde Llorenç Bauzá, en sustitución de Celeste y de Miquel Busquets, responsables hasta ahora de estas competencias.

Por su parte, el delegado sindical de CCOO, Chema Hidalgo, planteó sus dudas sobre si estos cambios responden a una "estrategia del PP" para "dilatar o mejorar" las negociaciones con los sindicatos.

El presidente de la sección sindical del Sppme, Óscar Rojas, defendió que el plan "mejoraría la capacidad de dar respuesta a las necesidades de la población", al considerar que Palma "ha cambiado mucho" mientras que la organización del cuerpo sigue "como hace 15 años".

Llorenç Bauzá se ha estrenado al frente del área de Función Pública con un llamamiento al diálogo para desbloquear el Plan de Ordenación, cuya paralización ha puesto en pie de guerra a los representantes de los agentes. El regidor sustituye a Mercedes Celeste con el objetivo de dar un nuevo impulso a las negociaciones y tratar de apaciguar a las organizaciones sindicales.

Además, Bauzá, presidente de Emaya y regidor de Medio Natural, Entornos Saludables, Mercados e Innovación, asume ahora la gestión de un conflicto relevante. El martes mantuvo una primera toma de contacto con los sindicatos. “Quiero agradecer la magnífica labor que ha hecho y que sigue haciendo la teniente de alcalde Mercedes Celeste. Les ofrecí mano tendida y la puerta abierta para alcanzar acuerdos lo antes posible y llegar a una solución. Entiendan que debo ser prudente; tendré una interlocución con ellos y en breve les citaré para iniciar negociaciones, ver en qué punto estamos y llegar a un acuerdo lo antes posible”, manifestó el regidor en su estreno en el frente del área de Función Pública.