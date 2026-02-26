Así ha cambiado la Fira del Ram en Palma: de la Rambla a Son Fusteret

La Fira del Ram arranca este viernes en Son Fusteret con la ilusión de las familias de Mallorca cargada para disfrutar de múltiples atracciones, juegos y casetas de comida. Hace casi 20 años que ocupa el mismo lugar en Palma, pero hasta asentarse tuvo que cambiar varias veces de ubicación: del centro histórico a las afueras.

Cómo se creó la Fira del Ram

Durante el Domingo de Ramos mucha gente se congregaba en el Monasterio de Santa Margarita para visitar y venerar la imagen de la Verónica. Llegó a convocar a tantos visitantes que los vendedores lo aprovecharon para colocar los puestos de venta de ollas, jarras, platos y greixoneres, entre otros enseres. La afluencia de personas se desbordó que llegó a la Calle Sant Miquel. Así surgió la Fira del Ram.

Durante el siglo XVIII se puso de moda regalar durante este día un siurell o algún otro juguete para los más pequeños, por eso se convirtió en una fiesta que disfrutaron más los jóvenes.

Primer tiovivo en Mallorca

La ubicación cambió por culpa de las desamortizaciones de Mendizábal al Convent de la Concepció. Los puestos de venta ocuparon toda la calle hasta la fuente de las Tortugas. Fue entonces que el Ayuntamiento de Palma decidió tomar cartas en el asunto: trasladarla a la plaza del Hospital.

El espacio fue insuficiente y creció por la Costa de la Sang y por la Rambla. Precisamente en este lugar, a finales del siglo XIX, llegó el primer tiovivo a Mallorca.

Tuvo tanto éxito que la feria se desplazó hacia las Avenidas y la plaza del Tubo.

En las Ramblas fue precisamente uno de los lugares más emblemáticos de la Fira del Ram. En estas imágenes se ve cómo la puerta de entrada estaba cerca del parking de entrada de la Plaza Mayor y también se aprecia en una de las imágenes cómo los feriantes entregan una llave simbólica de la Feria de Ramos a Máximo Alomar, que fue alcalde de Palma de 1963 a 1968.

Traslado a la Catedral de Palma

Comenzaron los traslados de la Fira del Ram que, según las crónicas de la época , "con tanto cambio puede peligrar su supervivencia".

Estuvo varios años en una explanada que se construyó enfrente de la Catedral de Palma, tiempo después con la construcción del Parc de la Mar tuvo que encontrar un nuevo emplazamiento.

Se desplazó al Polígono de Levante aunque se mantuvo en duda la posibilidad de instalarse en Son Moix, pero no pudo llegar a cumplirse.

Sa Riera y Son Fusteret

Después mudó a uno de los lugares más recordados por muchas de las actuales generaciones: en Sa Riera. Disfrutaron de coches de choque, norias y demás atracciones durante muchos años hasta que el proyecto de la Falca Verda obligó a cambiar de nuevo de lugar.

Finalmente, se marchó al recinto ferial de Son Fusteret donde se acerca a los veinte años disfrutando de un lugar bien ubicado tanto para los palmesanos como para todas las familias mallorquines de otros municipios que desean disfrutar de una tarde ilusionante.