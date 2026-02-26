Este es el 'Barrio de los Alemanes' que Google Maps sitúa en Palma y etiqueta como 'Lugar de interés histórico'

El barrio de Nou Llevant, tradicionalmente obrero y conocido como Polígono de Levante, ha aparecido recientemente en Google Maps con la etiqueta “Barrio de los Alemanes”, catalogado incluso como 'Lugar de interés histórico' al pinchar sobre él. La curiosa denominación coincide con la profunda transformación urbana y social que ha experimentado la zona en los últimos años.

Desde junio de 2019, cuando Metrovacesa consiguió la licencia para construir la primera promoción de pisos de medio y alto standing, el barrio ha visto levantarse ocho complejos residenciales de lujo, con más de 750 viviendas en solo cuatro años. Actualmente, se comercializan dos nuevas promociones, Aire de Llevant (84 viviendas) y XoParq (65), consolidando un “big bang” urbanístico que contrasta con los bloques de origen obrero que rodean la Avinguda Mèxic.

Un barrio para segunda residencia

Según agentes inmobiliarios locales, alrededor del 60-70% de los compradores son extranjeros, destacando alemanes, suizos y escandinavos. Además, aproximadamente el 80% de las viviendas se destinan a segunda residencia, lo que explica que la población censada haya disminuido en 252 personas, hasta situarse en 6.251 vecinos.

Esta tendencia se refleja también en los nuevos negocios que han abierto en el barrio: el primer supermercado Lidl y la llegada inminente de Rossmann, ambos de origen alemán, consolidan la presencia germana en la zona. El rango de precios de los pisos va de los 300.000 euros hasta los 2,5 millones, y muchos son alquilados como segunda residencia.

Fragmentación social y urbana

El catedrático de Geografía de la UIB, Jesús M. González, señala que “Nou Llevant está experimentando una fragmentación social evidente. La parte antigua y la nueva funcionan como territorios independientes, sin mucha permeabilidad entre ellos”. La mayor parte de los nuevos bloques de lujo cuentan con seguridad privada, piscinas y jardines comunes, lo que refuerza la sensación de aislamiento de los residentes permanentes frente a los compradores extranjeros o temporales.

María, vecina de una de las nuevas promociones, confirma la presencia mayoritaria de alemanes en su edificio y la dificultad de integrar la comunidad por las diferencias de idioma y la naturaleza de segunda residencia de muchas viviendas. “Las juntas vecinales se celebran mayoritariamente en castellano, pero en la comunicación diaria predomina el alemán”, explica.

Inversión y alquiler

Algunas promociones han sido adquiridas por fondos de inversión. AEW compró un complejo que inicialmente iba a ser destinado a vivienda pública, pero que ahora se comercializa bajo el nombre de Idílica Homes, con precios entre 1.075 y 1.450 euros al mes. Otros proyectos, como Aimi Homes y los 121 pisos adquiridos por Aberdeen en Avinguda Mèxic, también se destinan al alquiler de alto standing, reforzando la vocación residencial temporal del barrio.