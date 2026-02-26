Este es el 'Barrio de los Alemanes' que Google Maps sitúa en Palma y etiqueta como 'Lugar de interés histórico'
Desde 2019, el barrio de Nou Llevant ha experimentado una oleada de construcción de viviendas de lujo, con un 60-70% de compradores alemanes, suizos y escandinavos, que buscan segunda residencia
El barrio de Nou Llevant, tradicionalmente obrero y conocido como Polígono de Levante, ha aparecido recientemente en Google Maps con la etiqueta “Barrio de los Alemanes”, catalogado incluso como 'Lugar de interés histórico' al pinchar sobre él. La curiosa denominación coincide con la profunda transformación urbana y social que ha experimentado la zona en los últimos años.
Desde junio de 2019, cuando Metrovacesa consiguió la licencia para construir la primera promoción de pisos de medio y alto standing, el barrio ha visto levantarse ocho complejos residenciales de lujo, con más de 750 viviendas en solo cuatro años. Actualmente, se comercializan dos nuevas promociones, Aire de Llevant (84 viviendas) y XoParq (65), consolidando un “big bang” urbanístico que contrasta con los bloques de origen obrero que rodean la Avinguda Mèxic.
Un barrio para segunda residencia
Según agentes inmobiliarios locales, alrededor del 60-70% de los compradores son extranjeros, destacando alemanes, suizos y escandinavos. Además, aproximadamente el 80% de las viviendas se destinan a segunda residencia, lo que explica que la población censada haya disminuido en 252 personas, hasta situarse en 6.251 vecinos.
Esta tendencia se refleja también en los nuevos negocios que han abierto en el barrio: el primer supermercado Lidl y la llegada inminente de Rossmann, ambos de origen alemán, consolidan la presencia germana en la zona. El rango de precios de los pisos va de los 300.000 euros hasta los 2,5 millones, y muchos son alquilados como segunda residencia.
Fragmentación social y urbana
El catedrático de Geografía de la UIB, Jesús M. González, señala que “Nou Llevant está experimentando una fragmentación social evidente. La parte antigua y la nueva funcionan como territorios independientes, sin mucha permeabilidad entre ellos”. La mayor parte de los nuevos bloques de lujo cuentan con seguridad privada, piscinas y jardines comunes, lo que refuerza la sensación de aislamiento de los residentes permanentes frente a los compradores extranjeros o temporales.
María, vecina de una de las nuevas promociones, confirma la presencia mayoritaria de alemanes en su edificio y la dificultad de integrar la comunidad por las diferencias de idioma y la naturaleza de segunda residencia de muchas viviendas. “Las juntas vecinales se celebran mayoritariamente en castellano, pero en la comunicación diaria predomina el alemán”, explica.
Inversión y alquiler
Algunas promociones han sido adquiridas por fondos de inversión. AEW compró un complejo que inicialmente iba a ser destinado a vivienda pública, pero que ahora se comercializa bajo el nombre de Idílica Homes, con precios entre 1.075 y 1.450 euros al mes. Otros proyectos, como Aimi Homes y los 121 pisos adquiridos por Aberdeen en Avinguda Mèxic, también se destinan al alquiler de alto standing, reforzando la vocación residencial temporal del barrio.
- Leonor Vich, copropietaria de Ca'n Joan de s'Aigo: 'Quizás el secreto para estar abiertos 325 años es ser un lugar de ilusiones
- Kungfu Noodle abre en Palma: largas colas en el nuevo restaurante chino de ramen artesanal a 10,95 euros
- Min Wei, empresario en Mallorca: "Mi hijo habla mejor catalán que muchos compañeros suyos"
- Viviendas de precio limitado en Palma: los pisos que ocuparán el antiguo local de Recambios Martínez estarán listos en agosto
- El Obispado de Mallorca pide el desahucio por lo penal de una familia con menores que okupa el antiguo restaurante de na Burguesa
- Estos son los cortes de tráfico en Palma el próximo domingo con motivo del Año Nuevo Chino y la IX Cursa de Son Espases
- La izquierda y Vox se alían en Palma para pedir la paralización del concurso de GESA
- Palma salda una deuda con sus siete alcaldes democráticos y colgará sus retratos en el Ayuntamiento