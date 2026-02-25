Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Subvenciones

Suspenden las bases de varias ayudas para cumplir con la normativa

La Sindicatura de Cuentas solicitó la medida para garantizar la seguridad jurídica

EP

Palma

El Ayuntamiento de Palma suspendió temporalmente las bases de varias subvenciones municipales tras los requerimientos de la Sindicatura de Cuentas sobre convocatorias concedidas en 2022.

Según informó Cort en un comunicado, esta medida afecta a ayudas deportivas, a asociaciones vecinales y a actividades educativas mientras se revisan y actualizan sus bases reguladoras para garantizar la seguridad jurídica y el cumplimiento de la normativa.

Esta revisión pretende garantizar que todos los apartados de las convocatorias estén definidos y adaptados a la normativa vigente, con el fin de evitar la repetición de incidencias detectadas en ejercicios anteriores y posibles reclamaciones de reintegro a las entidades beneficiarias.

En el caso de las subvenciones deportivas, la revisión afectará a la convocatoria correspondiente a la temporada 2024-2025, actualmente en tramitación, que podría sufrir un retraso en su publicación, aunque se mantendrá la dotación económica prevista. Asimismo, las ayudas destinadas a asociaciones vecinales y a actividades educativas quedarán temporalmente suspendidas en la parte correspondiente a 2026 mientras continúe el proceso de fiscalización. Cort señaló que trabaja para retomar las convocatorias «con la mayor brevedad posible» y reiteró su compromiso con una gestión rigurosa y ajustada a la normativa vigente.

