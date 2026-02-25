El PSOE de Palma acusa al alcalde de “promover desahucios colectivos” y reclama limitar los alquileres

El PSOE de Palma centrará buena parte del pleno municipal de febrero en la crisis de acceso a la vivienda, la situación de la antigua prisión y la regularización extraordinaria de personas migrantes, en un contexto en el que los socialistas acusan al equipo de gobierno de "falta de sensibilidad" y de no ofrecer soluciones reales a los problemas de la ciudad.

En una rueda de prensa celebrada este martes, el portavoz socialista en Cort, Xisco Ducrós, ha asegurado que su grupo presentará "propuestas en positivo para ayudar a la ciudadanía y transformar Palma", aunque se ha mostrado poco confiado en la respuesta del alcalde. "No somos muy optimistas, el alcalde esta semana ha entrado en un colapso absoluto", afirmó.

Críticas por la antigua prisión y la vivienda

Uno de los puntos centrales será la situación de la antigua prisión. Ducrós ha reclamado "una intervención que incorpore el punto de vista social" y ha criticado que el alcalde "mira hacia otro lado, no busca ni soluciones ni alternativas".

Para el portavoz socialista, lo que ocurre en este espacio es reflejo de un problema mayor: "Lo que pasa en la antigua prisión es un síntoma de lo que está sucediendo en Palma, que sufre un grave problema de acceso a la vivienda". A su juicio, las medidas del actual equipo de gobierno "no hacen más que encarecer el precio de la vivienda" y están provocando la expulsión de residentes. "El alcalde se ha convertido en el promotor de los desahucios colectivos de Palma", ha decnunciado.

En este sentido, el PSOE volverá a reclamar en el pleno la limitación de los precios del alquiler, que considera "una cuestión de justicia y dignidad".

Regularización de migrantes y alquiler turístico ilegal

Los socialistas también defenderán el apoyo municipal a la regularización extraordinaria de personas migrantes en situación administrativa irregular impulsada por el Gobierno central. "Parece que hay vecinos que molestan al alcalde", ha afirmado Ducrós, quien ha pedido al primer edil que "se implique y proteja los derechos y la dignidad de las personas migrantes".

Asimismo, exigirán explicaciones sobre las actuaciones emprendidas por el equipo de gobierno para combatir el alquiler turístico ilegal, al considerar que agrava la crisis residencial.

Educación, tarjeta ciudadana y fachada marítima

El portavoz adjunto, Francesc Dalmau, ha reclamado a Martínez que “deje de hacer tantos viajes fuera de Palma y empiece a visitar los barrios para conocer la situación que sufre la ciudadanía". En materia educativa, ha criticado la nueva zonificación escolar impulsada por el PP, que, a su juicio, generará "caos y colapso, además de más desigualdades y problemas". Por ello, el PSOE exige la convocatoria inmediata del Consell Escolar Municipal, que no se ha reunido en todo el mandato.

En el pleno también reclamarán la devolución del dinero cargado en la tarjeta ciudadana tras la implantación de la nueva tarjeta única.

Por último, los socialistas defenderán un proyecto de recuperación y renaturalización de la fachada marítima entre la Catedral y el Palacio de Congresos. "Hay que continuar con el trabajo realizado durante el pasado mandato; la fachada marítima debe ser para todos y no solo para los coches", ha concluido Dalmau.