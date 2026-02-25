Palma declara de interés público municipal la Fira agrícola de Son Ferriol 2026

La Junta de Govern ha aprobado este miércoles declarar de interés público municipal la XXXII Fira agrícola, ramadera i artesanal de Son Ferriol, que se celebrará el próximo 22 de marzo. La jornada, promovida por la entidad Associació Indústria i Comerç con el apoyo del Ayuntamiento de Palma, se desarrollará entre las 10.00 y las 17.00 horas y tendrá como núcleo principal la Avenida del Cid.

Según ha avanzado en rueda de prensa el portavoz adjunto del equipo de gobierno municipal, Llorenç Bauzá, la XXXII edición de la feria incluirá diferentes actividades de dinamización comercial, como puestos de venta de productos agrícolas, ganaderos, artesanales y de alimentación.

Además, acogerá también actividades culturales como pasacalles, demostraciones y exhibiciones promovidas por agrupaciones de la barriada, así como una muestra de pintura de artistas locales y propuestas lúdicas con juegos y atracciones infantiles y juveniles.

Homenaje a personas ilustres

Como es tradición, se homenajeará también a alguna persona ilustre o entidad significativa de Son Ferriol que haya tenido un papel relevante en la vida social de la barriada.

Con este acuerdo, el Consistorio reconoce el valor tradicional y cultural de esta festividad, y demuestra su compromiso con la celebración y difusión de festividades locales.