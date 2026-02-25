Llorenç Bauzá sobre las negociaciones por el Plan de Ordenación de la Policía Local: "Estamos en un nuevo periodo"

Llorenç Bauzá se ha estrenado al frente del área de Función Pública realizado un llamamiento al diálogo con los sindicatos de la Policía Local para desbloquear el Plan de Ordenación que debía haber entrado en vigor el 1 de enero y que ha puesto en pie de guerra a los representantes de los agentes. El regidor sustituye a Mercedes Celeste para dar un nuevo impulso a las negociaciones y tratar de apaciguar a las organizaciones sindicales.

Bauzá, presidente de Emaya y regidor de Medio Natural, Entornos Saludables, Mercados e Innovación, se hace cargo ahora de un conflicto notable. El martes tuvo una primera toma de contacto con los sindicatos. "Quiero agradecer la magnífica labor que ha hecho y que sigue haciendo la teniente de alcalde Mercedes Celeste. Ayer [por el martes] les ofrecí mano tendida y la puerta abierta para alcanzar acuerdos lo antes posible y llegar a una solución. Entiendan que debo ser prudente, tendré una interlocución con ellos y en breve les citaré para iniciar negociaciones, ver en qué punto estamos y llegar a un acuerdo lo antes posible", ha manifestado el regidor.

Asimismo, ha expresado su respeto por las protestas que llevan a cabo. Mañana jueves se manifestarán desde el cuartel de Sant Ferran hasta Cort. Y en las últimas semanas han sorprendido al alcalde Jaime Martínez en actos públicos. "Protestar es un derecho de los ciudadanos, entiendo que lo hagan. Pero ahora estamos en un nuevo periodo, con una voluntad y un mandato claro para llegar a buen puerto. Todo el mundo tiene derecho a manifestarse, pero espero que ayuden a llegar a un entendimiento por el bien de todos", ha señalado Bauzá.

Defensa de Miguel Busquets

El nuevo regidor de Función Pública ha defendido asimismo el papel de Miquel Busquets, que pese a ser el delegado de Seguridad Ciudadana y máximo responsable de la Policía Local, no ha sufrido ninguna consecuencia por el enquistamiento del conflicto.

"Miguel Busquets forma parte del equipo de gobierno, es el responsable del área delegada de Seguridad Ciudadana y de él depende la organización de la Policía Local. Y por lo tanto estuvo en la reunión con los sindicatos y es un interlocutor con ellos", ha destacado Bauzá, al tiempo que ha reprochado al PSOE sus críticas en este sentido.

"Es su papel como oposición. Ellos cada día ponen obstáculos a la gestión del equipo de gobierno, que lo que busca es solucionar los problemas reales de la ciudadanía. Les agradecería que sumaran y multiplicaran en lugar de dividir y restar", ha concluido el regidor.