Cort inicia la expropiación de los 25 locales de las galerías de la plaza Major de Palma

La Junta de Govern ha aprobado este miércoles el inicio del expediente y la aprobación inicial del proyecto de expropiación de los locales situados en la planta inferior de la plaza Major, dando así un paso decisivo en la transformación de uno de los espacios más representativos y emblemáticos de la ciudad.

Según ha explicado el portavoz adjunto municipal, Llorenç Bauzá, el expediente de expropiación afecta a un total de 25 locales y a sus zonas comunes (1.962,79 metros cuadrados) ubicadas en la planta -1 de la plaza.

"Se trata de una actuación imprescindible para recuperar las galerías comerciales del subsuelo, que llevan años en situación de abandono y presentan un estado impropio de una ciudad como Palma", ha incidido el teniente de alcalde.

El acuerdo aprobado hoy implica el inicio del expediente de expropiación mediante el sistema de tasación conjunta, con un importe total fijado en 4.224.538 euros. Tras esta aprobación inicial, el proyecto se someterá ahora a información pública durante un plazo de un mes, periodo en el que podrán presentarse las alegaciones que se consideren oportunas.

Cabe recordar que el proyecto de reforma de la plaza y mejora de sus accesos nace de un concurso de ideas, del que resultó ganador el equipo formado por Barceló Balanzó Arquitectes y Scob Arquitectura i Paisatge. Este proceso permitió seleccionar una propuesta "que combina calidad arquitectónica, respeto patrimonial y mejora del uso ciudadano del espacio, contribuyendo a la cohesión social y territorial de Palma".

La intervención plantea una ambiciosa reforma que abrirá las galerías subterráneas y generará una amplia zona central abierta. En concreto, la actuación conectará el final de La Rambla con la plaza, soterrando el acceso al aparcamiento y reconfigurando el conjunto en dos niveles.

En superficie se mantendrá un gran espacio abierto y flexible, mientras que en el nivel inferior —donde actualmente se ubican las galerías— se creará un gran atrio o ágora, eliminando el actual efecto de espacio cerrado y residual. De este modo, las galerías se convertirán en un espacio abierto e integrado en la vida urbana.

Centro de Interpretación de la Ciudad

Además, la intención del Consistorio es ubicar en la plaza Major el futuro Centro de Interpretación de la Ciudad, un equipamiento clave en el impulso de la candidatura de Palma a Capital Cultural Europea en 2031. Este centro será el punto neurálgico de una red de espacios expositivos, junto a Can Serra y las Torres des Temple, con el objetivo de poner en valor la historia, los orígenes, el patrimonio, la arquitectura y la cultura de la ciudad.