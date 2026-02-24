Tramitan un polémico parque fotovoltaico que ocupará casi 37 hectáreas de suelo rústico en Puntiró

Puntiró acogerá un polémico parque fotovoltaico que ocupará casi 37 hectáreas de suelo rústico y sumará 71.329 paneles solares. El proyecto, bautizado como Puntiró Hive II, continúa con su tramitación entre críticas y con el informe desfavorable del Ayuntamiento de Palma, ya que la parcela se encuentra dentro del futuro Parc Agrari de Llevant.

Esta instalación fotovoltaica ha reducido su superficie en siete hectáreas respecto al proyecto inicial que presentó su promotor, Hive Energy, una empresa radicada en Reino Unido que se presenta como "el segundo desarrollador solar más grande del país". El número de paneles previstos inicialmente ascendían a 85.800.

El Ayuntamiento de Palma ha informado desfavorablemente porque estos terrenos quedan dentro del Parc Agrari de Llevant "y no se dispone de norma transitoria de aplicación", señala el departamento de Gestión Urbanística en alusión a que todavía no se ha aprobado el Plan de Ordenación Detallada (POD). Por otra parte, indica el Consistorio, "se considera que la justificación de compensar con otras superficies en producción en otros municipios, no evita la pérdida de superficie de tierras de alto valor agrícola en Palma, y no se ajusta a las finalidades del Parc Agrari".

Pese a esta oposición inicial del Consistorio palmesano, que en 2024 ya anunció que bloquearía nuevos proyectos de parques solares en suelo rústico, quien tiene las competencias para autorizar estas instalaciones es el Govern balear. Sea como fuere, este proyecto está rodeado de críticas porque además se asocia a otro parque fotovoltaico todavía mayor, Puntiró Hive I, que sumará 47 hectáreas y 114.000 paneles.

"Es una barbaridad porque en realidad hablamos de un parque fraccionado, el I y el II. Es una manera de poder tramitarlo todo aquí sin tener que pasar por Madrid", criticó la presidenta de la Federació d'Associacions de Veïns de Palma, que ha presentado alegaciones en las que advierte de que se integra en el Parc Agrari de Llevant, pone de manifiesto su impacto paisajístico y cuestiona el retorno social del proyecto.

Tres mil firmas contra el proyecto

También ha presentado alegaciones Més per Palma. Entre otras cosas, esta formación advierte de que no se ha motivado su eventual declaración como proyecto estratégico y cuestiona que aunque los dos proyectos se tramitan individualmente, "su viabilidad económica depende de la economía de escala que se consigue al realizarse ambos, dado que comparten los gastos de evacuación".

Del mismo modo, indica que "el impacto en materia de puestos de trabajo de calidad de ambos proyectos es más bien escaso, con un puesto de trabajo estable por cada 3,4 millones de euros invertidos, elevándose a diecisiete como máximo".

También la Plataforma Renovables sí, ¡però així NO! pone de manifiesto que, pese a la reducción de siete hectáreas, "más de 70.000 paneles sigue suponiendo una destrucción del suelo rústico de la isla", y recuerda que los vecinos han recogido más de tres mil firmas contra el proyecto en buena medida por su rechazo a la línea de evacuación que se alargará durante doce kilómetros fuera de la instalación.

Margalida Rosselló, miembro de Renovables sí, ¡però així no!, lamenta que el terreno que acogerá esta instalación "es una zona de alto valor agrario actualmente en explotación que será sustituido por una actividad industrial energética para el negocio del promotor".