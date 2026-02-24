Las trabajadoras de las escoletes externalizadas de Palma amenazan al Ayuntamiento con nuevas movilizaciones: "La palabra dada debe ser respetada"

Las trabajadoras de las escoletes externalizadas de Palma, junto a los sindicatos CCOO y UGT, han expresado su profunda decepción por la gestión del Ayuntamiento de Palma con la nueva licitación del servicio.

Según recuerdan, el pasado mes de julio el consistorio se comprometió en el TAMIB a iniciar el proceso de licitación en febrero. Sin embargo, la realidad ha sido distinta. Aunque el procedimiento se publicó en enero, diversos errores detectados obligaron a anularlo en dos ocasiones: la primera ese mismo mes y la segunda el pasado 19 de febrero, lo que también supuso la cancelación de la reunión prevista para el día 20.

El Ayuntamiento de Palma ha convocado ahora un nuevo encuentro con los representantes de las trabajadoras y los sindicatos el próximo 3 de marzo. No obstante, las trabajadoras advierten de que, si no se presentan compromisos claros y se cumple de forma inmediata lo prometido, volverán a movilizarse y saldrán a la calle en defensa de sus derechos. “El Ayuntamiento debe decidir: licitación o movilización”, han subrayado.

Desde los colectivos afectados se preguntan si los repetidos errores administrativos son fruto de la casualidad o si responden a una falta de compromiso real del consistorio con la mejora de las condiciones laborales del personal. Recuerdan, además, que en otros municipios como Marratxí, Andratx, Felanitx o Pollença las trabajadoras ya perciben las mejoras derivadas del acuerdo autonómico, mientras que Palma —el primer ayuntamiento que se comprometió a aplicarlas— es ahora el primero en incumplir su palabra.

Guillem Bosch

"La paciencia se agota"

Cada mes de retraso en la licitación implica mantener los salarios precarios actuales. En el caso de las educadoras, que constituyen la mayoría de la plantilla, la pérdida mínima asciende a 396 euros mensuales. Los sindicatos CCOO y UGT alertan de que esta demora no es un simple problema técnico, sino que afecta directamente a la economía de las trabajadoras y a la estabilidad de los equipos educativos.

Ante esta situación, trabajadoras y sindicatos exigen al Ayuntamiento de Palma el inicio inmediato de la licitación y el cumplimiento íntegro de los compromisos adquiridos. “La palabra dada en el TAMIB debe ser respetada”, reclaman.

“Las trabajadoras están cansadas y decepcionadas. La paciencia se agota”, advierten los sindicatos, que no descartan retomar las movilizaciones si no se cumple lo acordado. “No pedimos privilegios —subrayan—, pedimos justicia, el cumplimiento de los acuerdos y respeto hacia quienes sostienen cada día el servicio público de educación infantil en Palma”.