Sindicatos de la Policía Local convocan una manifestación de Sant Ferran a Cort

Cuatro sindicatos de la Policía Local de Palma han convocado una manifestación para el próximo jueves 26 de febrero para exigir al Ayuntamiento la aprobación del Plan de Ordenación del cuerpo, un documento que, según denuncian, sigue pendiente pese a las reiteradas reclamaciones de los agentes.

En un manifiesto conjunto difundido entre la plantilla los sindicatos CCOO, UGT, CSIF y SPPME llaman a la movilización bajo el lema "El 26 de febrero, tu presencia es nuestra fuerza", y animan a los agentes a secundar la protesta. "Ha llegado el momento. Se acabó el tiempo de las quejas en los pasillos y los lamentos en los grupos de WhatsApp", señala el comunicado.

Los sindicatos consideran que la aprobación del Plan de Ordenación es fundamental para mejorar la organización interna, garantizar la seguridad jurídica de los agentes y dignificar sus condiciones laborales. "No somos fichas en un tablero político, sino profesionales que sostienen esta ciudad", afirman en el texto, en el que también advierten de que "el Plan de Ordenación y nuestra dignidad salarial no caerán del cielo: los vamos a conquistar en la calle".

"Solo unidos lo conseguiremos"

La convocatoria arrancará a las 10.30 horas en el cuartel de Sant Ferran. Desde allí, los agentes iniciarán una marcha que recorrerá la avenida de Sant Ferran, calle Llibertat, calle Indústria, Catalunya, Jaume III, passeig del Born y calle Conquistador, hasta finalizar en la plaza de Cort, frente al Ayuntamiento de Palma. En ese momento en el Consistorio se estará celebrando el pleno de febrero.

Los sindicatos prevén concentrarse para "exigir, frente a frente, el Plan de Ordenación que nos corresponde". El manifiesto insiste en la necesidad de una participación masiva: "Si faltas tú, nos falta una parte de nuestra fuerza", subrayan, al tiempo que animan a los asistentes a acudir con silbatos y elementos sonoros para que "el estruendo de la Policía Local de Palma retumbe en cada rincón del Ayuntamiento".

Las organizaciones convocantes enmarcan la protesta en un contexto de malestar creciente dentro del cuerpo y apelan a la unidad: "Ese día no hay unidades, no hay turnos, solo hay un colectivo". Concluyen el llamamiento con un mensaje directo a la plantilla: "Solo unidos conseguiremos nuestros objetivos".