El relevo no apacigua a la Policía Local: "Nos han presentado al nuevo regidor de Función Pública mientras la casa se quema"

El relevo de Mercedes Celeste por Llorenç Bauzá al frente de Función Pública no ha apaciguado a cuatro de los cinco sindicatos de la Policía Local, que siguen con su agenda de protestas porque el Ayuntamiento no ha aprobado todavía el Plan de Ordenación de la plantilla. "Lo vivido hoy en la Mesa no tiene otro nombre: ha sido un auténtico paripé y una falta de respeto flagrante. No han venido a negociar, han venido a presentarnos a un nuevo regidor de Función Pública mientras la casa se quema", han señalado en un comunicado UGT, CCOO, CSIF y SPPME.

Los sindicatos han lamentado la falta de avances en una nueva reunión celebrada este martes a primera hora, cuando Celeste les ha anunciado que las negociaciones las liderará Bauzá. "La regidora saliente lo ha confesado: el Plan está paralizado porque ningún funcionario se atreve a firmar semejante despropósito. El nuevo regidor dice que 'tiene que estudiarlo'. Traducción: todo congelado y nosotros en el limbo", han lamentado.

"Les importamos nada"

"No importa si estás a favor del Plan o en contra. Lo que está en juego es nuestra dignidad profesional. Desde Jefatura y desde el Ayuntamiento nos están ninguneando, demostrando que les importamos absolutamente nada", han criticado.

Hay que recordar que estos cuatro sindicatos han convocado una manifestación este jueves que saldrá del cuartel de Sant Ferran y llegará hasta el Ayuntamiento, donde se estará celebrando el pleno de febrero. "El 26 de febrero, tu presencia es nuestra fuerza", y animan a los agentes a secundar la protesta. "Ha llegado el momento. Se acabó el tiempo de las quejas en los pasillos y los lamentos en los grupos de WhatsApp", han señalado.