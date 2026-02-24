El PSOE de Palma critica el relevo de Celeste en Función Pública: "¿Por qué no cesa al regidor de Seguridad Ciudadana?"

El PSOE de Palma ha calificado de "nuevo fracaso del alcalde" el relevo de Mercedes Celeste como regidora de Función Pública, responsabilidad que asumirá Llorenç Bauzá. Los socialistas enmarcan esta decisión en las protestas de los sindicatos de la Policía Local por la tardanza del Ayuntamiento en aprobar un Plan de Ordenación de la plantilla que debía haber entrado en vigor el 1 de enero.

"Jaime Martínez es incapaz de gestionar en condiciones y como se merece a la Policía Local. Su Plan de Ordenación fantasma hace aguas por todos lados, esta reestructuración demuestra que son incapaces de cumplir con la palabra dada. Es, además, puro postureo porque no cambiará nada y hace perder el tiempo a los sindicatos. No dota de medios a los agentes, ni incrementa el personal, ni les mejora las condiciones, lo que se traduce en que la Policía no puede atender las solicitudes de servicio y deja a la ciudadanía sin policía", han cuestionado los socialistas.

Hay que recordar que este martes el Ayuntamiento de Palma ha anunciado una "reorganización" del organigrama que básicamente ha consistido en relevar a Celeste del área de Función Pública, que pasará a ser gestionada por el concejal Llorenç Bauzá. Celeste continuará al frente de Govern Interior y Hacienda.

"¿Por qué sacrifica a una regidora mujer?"

"El alcalde sólo se dedica a desacreditar a los agentes, algo que tiene consecuencias claras en las calles, con un incremento más que notable de la inseguridad en Palma. Además, ¿por qué sacrifica a una regidora mujer en vez de cesar al regidor de Policía, que es el responsable del desastre?", se pregunta el PSOE en alusión al concejal de Seguridad Ciudadana, Miquel Busquets.