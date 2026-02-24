PSOE y Més per Palma acusan al PP de "irresponsabilidad" tras anunciar el desalojo de la antigua cárcel de Palma

El PSOE y Més per Palma han cargado contra el Ayuntamiento de Palma tras anunciar este martes que inicia el proceso de desalojo de la antigua cárcel. Los socialistas han señalado al Consistorio como responsable de la situación en el edificio de la antigua prisión, al tratarse de un inmueble de titularidad municipal, y ha reclamado una actuación coordinada con el Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS).

Asimismo, consideran que el alcalde "está eludiendo su responsabilidad" y sostienen que ha permitido que se llegue al escenario actual. En este sentido, critican que el primer edil priorice "macroocurrencias" en lugar de abordar los problemas sociales derivados de la ocupación del edificio.

El PSOE también reclama medidas de apoyo para las personas en situación de vulnerabilidad que residen en la antigua prisión. Según la formación, "no se ha ofrecido ninguna alternativa habitacional a estas personas" y advierte de que un eventual desalojo sin soluciones previas podría trasladar la problemática a los barrios colindantes.

Finalmente, censuran que el Ayuntamiento pretenda solicitar la implicación de otras administraciones una vez ejecutado el desalojo, en lugar de articular previamente una respuesta coordinada.

Por su parte Més per Palma ha acusado al equipo de gobierno del PP de actuar con "irresponsabilidad" al no ofrecer, según la formación, una alternativa habitacional para las cerca de 200 personas que residen actualmente en el inmueble.

La portavoz Neus Truyol ha afirmado que el Ayuntamiento no puede ejecutar una expulsión de personas en situación de vulnerabilidad y trasladar después la responsabilidad a otras administraciones. En este sentido, ha reclamado que el Consistorio asuma la gestión directa de la situación y coordine una respuesta institucional.

"No hay un plan definido"

Més per Palma reprocha al equipo de gobierno que "no haya un plan alternativo definido y no haya llegado a acuerdos previos con otras instituciones". La formación ecosoberanista considera que esta actuación rompe la necesaria cooperación institucional ante problemáticas complejas como el sinhogarismo.

Asimismo, Truyol enmarca esta situación en el contexto de la emergencia habitacional que vive la ciudad, vinculada —según señala— al incremento sostenido de los precios de la vivienda. La formación critica que el equipo de gobierno "no esté impulsando políticas estructurales en materia de vivienda" y que, en su lugar, opte por medidas que, a su juicio, "desplazan el problema sin resolverlo".